La Juventus vuole il colpo subito: altro nome in Serie A

La Juventus punta ad un altro gioiello dell’Atalanta: i bianconeri non pensano soltanto a Koopmeiners per il centrocampo

Dell’interesse per Samardzic se ne parla ormai con costanza, del fatto che Giuntoli stimi Koopmeiners e lo voglia in bianconero ne ha parlato oggi l’agente dell’olandese in esclusiva a Calciomercato.it. La Juventus però ha messo gli occhi anche su un altro calciatore dell’Atalanta e vorrebbe provare a strapparlo alla Dea già nella finestra di mercato di gennaio.

Ne parla ‘Sky sport’ che racconta dell’interesse bianconero per Ederson, centrocampista brasiliano che piace molto a Massimiliano Allegri. Giuntoli vorrebbe provare a prenderlo già a gennaio e ne parlerà nei prossimi giorni con la dirigenza atalantina. Difficile che da Bergamo arrivino segnali di apertura per un addio immediato, con i nerazzurri che per Emerson avranno la stessa posizione assunta per Koopmeiners: ogni discorso rimandato eventualmente alla prossima estate.

Calciomercato Juventus, un colpo a centrocampo per gennaio

L’idea della Juventus però c’è ed è quella di provare ad anticipare a gennaio un investimento previsto per giugno. Un tentativo che sta lì a testimoniare quanto in casa bianconera stanno iniziando a credere di poter tenere testa all’Inter in campionato, provando con i rinforzi giusti a tagliare da primi il traguardo alla fine della 38esima tappa della Serie A.

Una idea che ora stuzzica la Juventus che per questo sta provando a regalare un rinforzo importante a centrocampo ad Allegri. Ederson può essere il nome giusto, ma serve convincere l’Atalanta e non sarà affatto semplice.