Intrigo Mourinho-Conte: scelta fatta

Dopo la sconfitta nel Derby, torna a far discutere la posizione di José Mourinho a Roma. Sondaggio su un suo eventuale successore: arriva il verdetto

Momento delicato per la Roma che si lecca le ferite dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio in Coppa Italia. Un’eliminazione che depenna un altro possibile obiettivo stagionale dall’elenco giallorosso, e che contribuisce nuovamente a mettere dubbi sul destino dello stesso Mourinho.

Servirà quindi una scossa immediata da parte della squadra dopo una stracittadina deludente sotto ogni punto di vista. Il prossimo big match contro il Milan in programma per il fine settimana sarà già spartiacque importante di una stagione nella quale l’obiettivo chiaro è la qualificazione alla prossima Champions League.

Al netto degli obiettivi stagionali della Roma ancora in essere, i fari restano puntati anche sul destino del solito Mourinho, che fa discutere dentro e fuori dal campo.

Conte per il dopo Mourinho: la scelta è fatta

La figura controversa di Mourinho non passa mai inosservata, e dopo il ko di Coppa tornano in auge alcune voci.

Torna in bilico la posizione dello Special One nella Roma. In caso di mancato rinnovo abbiamo chiesto ai followers di Calciomercato.it su X di esprimere la loro opinione su un eventuale nuovo allenatore su cui puntare. In caso di addio il preferito dei tifosi, e con largo margine, è Antonio Conte che porta a se il 53,7% di voti, un distacco nettissimo rispetto ai 24,1% di Thiago Motta che si è piazzato secondo alle spalle del salentino.

Conte quindi il preferito per far rinvigorire la Roma in caso di addio a Mourinho, mentre chiudono il quadro da lontano Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino.

Ecco l’esito del sondaggio sull’eventuale post Mourinho: