Inter, la mossa di Zhang che ha cambiato tutto: “Non è l’ultimo dei polli”

Nella giornata di ieri è stata resa nota la documentazione legata al prestito di Oaktree e alle conseguenze di un mancato ripagamento da parte di Steven Zhang, presidente dell’Inter: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, domani sera, sfiderà il Monza di Raffaele Palladino in occasione della 20esima giornata del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, al momento al primo posto in classifica, cercano un’altra vittoria dopo il finale al cardiopalma del match contro il Verona e cerca di allungare sulla Juventus che, in seguito alla gara di Coppa Italia di ieri, giocherà martedì sera all’Allianz Stadium contro il Sassuolo.

Nel frattempo in casa Inter ci sono le questioni legate al futuro della società. Steven Zhang, presidente della Beneamata, deve fare i conti con una lunga serie di debiti del club nerazzurro e deve inoltre ripagare quello nei confronti di Oaktree, fondo d’investimento americano. Nella giornata di ieri sono stati resi noti dei documenti che parlano di Oaktree che, in caso di insolvenza di Zhang, prenderebbe l’Inter con l’aggiunta economica di una sorta di differenza che spetterebbe proprio a Zhang. Insomma, una exit strategy decisamente favorevole per il patron cinese della Beneamata che ha riscosso diversi commenti sui social.

Zhang si prende la sua rivincita: il pensiero dei tifosi

Steven Zhang, spesso criticato da alcuni tifosi dell’Inter, sembra aver riscosso un nuovo credito con questa notizia anche e soprattutto nei confronti di tifosi e addetti ai lavori. C’è chi per esempio afferma: “L’avete dileggiato, spernacchiato, insultato, offeso, deriso, diffamato. Non vuole le vostre scuse. Gli bastano le vostre facce e le sue risate. Grande Steven Zhang“.

C’è però anche chi è dall’altro lato della barricata e commenta con un certo scetticismo la notizia: “Non ho capito bene cosa dovrebbe fregarcene a noi se Zhang non perde l’Inter “gratis” (che poi mica è gratis, sarebbero quasi 400 mln di prestito+ interesse) ma invece ci guadagna qualche altro centinaio di milioni. Sempre detto che qui c’è gente che tifa Suning mica Inter“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULLE ULTIMISSIME DI ZHANG

Pare che il mondo del futbol si sia svegliato dal sonno della ragione iniziato nel 2021 e abbia preso conoscenza, in modo assai scioccante, che il presidente dell'Inter, Steven Zhang, non sia l'ultimo dei polli. Ve ne svelo un'altra clamorosa: se toccate il fuoco vi scottate. — Enea Trapani (@EneaTrapani) January 12, 2024

Non ho capito bene cosa dovrebbe fregarcene a noi se Zhang non perde l'Inter "gratis" (che poi mica è gratis, sarebbero quasi 400 mln di prestito+ interesse) ma invece ci guadagna qualche altro centinaio di milioni. Sempre detto che qui c'è gente che tifa Suning mica Inter. — Julian Ross 🇭🇰🇹🇼🇷🇪 (@JulianRoss79) January 12, 2024

Breaking News. Steven Zhang non è un fesso. A prescindere da quello che sarà il suo futuro all'Inter, non è un fesso. Ha fatto tornare grande l'Inter e si è preso le sue garanzie con Oaktree. Qualcuno ancora lo giudica un incompetente o un fallito. La verità è che se l'Inter è… pic.twitter.com/O6MrxynJMz — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) January 11, 2024

L'avete dileggiato, spernacchiato, insultato, offeso, deriso, diffamato.

Non vuole le vostre scuse.

Gli bastano le vostre facce e le sue risate.

Grande Steven #Zhang #Inter pic.twitter.com/TEcAYbZVAZ — Claudio🖤💙 (@Claudinter) January 12, 2024