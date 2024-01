Giuntoli-De Laurentiis ancora scintille e frecciate: l’obiettivo gioca in Premier

Nuovo duello di mercato Giuntoli-De Laurentiis: il possibile rinforzo per il centrocampo di Juventus e Napoli gioca in Premier League

La Juventus è reduce dalla bella vittoria contro il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia: un quattro a zero, con grande protagonista Milik autore di una tripletta, che regala ai bianconeri l’accesso in semifinale e la doppia sfida con la Lazio vittoriosa nel derby. I ragazzi di Allegri ora possono tornare a pensare al campionato e alla sfida casalinga contro il Sassuolo in programma martedì prossimo.

Squadra e allenatore pensano al campo mentre la dirigenza è impegnata sul mercato ed ha l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per permettere al tecnico di affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. I bianconeri stanno lavorando su più fronti anche se probabilmente il reparto da rinforzare con maggiore necessità è il centrocampo dove, per via delle vicende Fagioli e Pogba, la coperta rischia di essere troppo corta.

Tra i nomi monitorati dalla Juventus troviamo quello di Samardzic: il centrocampista dell’Udinese piace e non poco ma bisogna fare i conti con la concorrenza del Napoli. Il sogno proibito si chiama Koopmeiners ma l’operazione, in questa sessione di mercato, è praticamente impossibile considerando sia i costi sia la voglia dell’Atalanta di non privarsi, a stagione in corsa, di uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa. I bianconeri però si muovono su diversi tavoli e hanno messo nel mirino un altro centrocampista: si tratta di Orel Mangala.

Juve, occhi su Mangala: duello con il Napoli

Classe 1998 in forza al Nottingham Forest, Orel Mangala è finito nel mirino della Juventus come possibile obiettivo per il rinforzare il centrocampo. Soluzione interessante visto le qualità del giocatore che, fino ad ora, ha messo a segno un gol in diciotto partite di Premier League. Elemento fondamentale per il Nottingham il cui obiettivo è, ovviamente, raggiungere la salvezza il prima possibile: è chiaro che l’interesse di un club come la Juventus potrebbe cambiare le carte in tavola.

L’idea, per chiudere l’operazione, sembra essere quella del prestito ma la Juventus deve fare attenzione alla concorrenza del Napoli. I partenopei, in questa sessione di mercato, vogliono avere un ruolo da protagonisti e rinforzare (il più possibile) la rosa a disposizione di Mazzarri: il centrocampista è uno degli obiettivi dei campioni d’Italia considerando la cessione di Elmas e un Anguissa in Coppa d’Africa. Possibile duello di mercato dunque per un giocatore che in Premier sta mettendo in mostra tutte le sue qualità.