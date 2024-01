Samardzic tra Napoli e Juventus: annuncio ufficiale dell’Udinese

Il direttore sportivo dell’Udinese, Federico Balzaretti, esce allo scoperto sul futuro di Samardzic. Giuntoli sfida De Laurentiis

Come anticipato da Calciomercato.it già lo scorso 3 gennaio, la trattativa fra Samardzic ed il Napoli aveva cominciato a vivere una fase interlocutoria.

Nelle ultime ore si è inserita con forza la Juventus: Giuntoli è al lavoro per strappare il sì di Samardzic ma dal prossimo giugno. Sul ‘caso’ è intervenuta l’Udinese, attraverso le dichiarazioni del suo direttore sportivo, Federico Balzaretti. In conferenza stampa, il dirigente bianconero ha fatto chiarezza sul futuro del centrocampista: “Vogliamo lasciare Samardzic tranquillo il più possibile per far sì che sia concentrato solo sull’Udinese. Io e Cioffi parliamo con lui tutti i giorni per proteggerlo dalle voci. Poi, parallelamente, c’è sicuramente molto interesse intorno al ragazzo, perché ha talento e qualità che ha già messo in mostra. È normale che ci sia interesse”.

Calciomercato, Juve-Napoli per Samardzic: parla Balzaretti

Come annunciato da Balzaretti, però, il suo trasferimento non è imminente: “Non c’è nulla di imminente, vogliamo che sia concentrato e al top per la gara di Firenze, questa è la situazione in questo momento”.

Il forte inserimento della Juve fa vacillare il gioiello serbo. “I club che vedete scritti si sono avvicinati per avere informazioni, per capire la situazione. Si parla di Samardzic perché è desiderato, ma abbiamo tanti ragazzi forti pronti per fare in modo che qualsiasi sia l’evenienza saremo pronti”, ha concluso il ds del club friuliano.