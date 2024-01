È finita tra Pioli e il Milan: hanno già scelto il sostituto

Adesso arriva la Roma in un match di campionato importantissimo sia per il valore dell’avversario sia per la classifica: i rossoneri devono vincere per non perdere ulteriore terreno da Inter e Juventus e mantenere vive le speranze (poche visto la distanza in classifica) di scudetto. In attesa della partita di domenica, Pioli è tornato al centro delle polemiche e la sensazione è che la sua avventura sulla panchina rossonera sia ormai al capolinea.

I risultati e i segnali portano all’addio a giugno con il ciclo del tecnico che, dopo aver portato uno scudetto e una semifinale di Champions League, sembra essere finito. Sui social i tifosi invocano l’arrivo di Antonio Conte, allenatore pronto a rimettersi in gioco dalla prossima stagione.

Conte-Milan: il tifosi rossoneri sognano l’ex Inter

In Italia ha iniziato il ciclo vincente con la Juventus e portato l’Inter a vincere il suo ultimo scudetto: a questo bisogna aggiungere la capacità del tecnico di motivare la squadra, l’abilità nel far rendere al massimo i suoi giocatori e anche le esigenze sul mercato. Conte non è uno che si accontenta ma pretende, dalla società, colpi importanti per poter sviluppare al massimo la sua idea di calcio.

Queste sono tutte caratteristiche che hanno portato i tifosi rossoneri a scegliere lui per far ripartire una squadra che, fino ad ora, ha avuto troppi alti e bassi. Uno come Conte riporterebbe quel fuoco sacro e quella cattiveria agonistica troppo spesso venuti meno in questa stagione. Arrivare all’ex allenatore della Juventus non sarà semplice considerando diverse società pronte ad offrire un contratto al tecnico.

In attesa di capire se Antonio Conte si siederà sulla panchina del Milan, i rossoneri devono terminare la stagione nel migliore dei modi: se in campionato vincere lo scudetto è molto difficile, l’Europa League è una competizione che può cambiare completamente il giudizio nei confronti di Pioli e dei suoi ragazzi. Leao e compagni torneranno a giocare in campo internazionale il prossimo quindici febbraio nella gara di andata contro il Rennes.