DIRETTA Mazzarri: “Ho goduto in ritiro. Dico una cosa a Kvaratskhelia e Osimhen” | Seguila LIVE

La conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Salernitana, valida per la prima giornata di ritorno di Serie A.

Ultimo giorno di ritiro per il Napoli di Mazzarri, che dopo la sconfitta contro il Torino ha provato a ricompattarsi al Grand Hotel Serapide, lontano da occhi indiscreti e dalle famiglie.

In conferenza stampa il mister dà le ultime indicazioni alla stampa e ai tifosi prima del derby campano contro la Salernitana. E in tanto tiene banco anche il tema calciomercato. La dirigenza azzurra, dopo Mazzocchi, sta cercando nuovi calciatori. Il prossimo colpo da ufficializzare potrebbe essere Hamed Traoré, classe 2000 ex Sassuolo.

Sugli effetti del ritiro: “Io sono contento della settimana. Si sono fatte cose che magari con meno tempo non si sarebbero fatte. Ho accettato e voluto questo ritiro con molta felicità. Stando insieme, anche in hotel, magari si fa vedere un filmato in più. Ci ha fatto bene, ma è la domenica che conta. Spero che domani contro la Salernitana di vedere una squadra più brillante. A Torino, probabilmente per colpa mia, abbiamo fatto dei richiami atletici e ho visto una squadra che ha fatto molti rilanci…Non siamo fortunatissimi. E’ stata una partita negativa, sono fiducioso nel fare risultato già domani”.

Sull’eventuale cambio modulo: “Mazzarri con l’esperienza di 23 anni di carriera, quando sono venuto qui ero già abbastanza fermato. Venivo dalla Reggina, dalla Samp, squadre da obiettivi diversi. Il Napoli è una piazza importante, allenare Napoli,Inter, Milan, Juve, crea aspettative diverse. Quando ero giovane, facevo degli sbagli comunicativi. Potevo arrabbiarmi su cose che ora gestisco meglio. Sono rimasto fermo a posta per aggiornarmi, per studiare, per guardare cosa sta cambiando. Ho fatto questo. Ho guardato il Napoli con più interesse e il 4-3-3 me lo sono studiato, sposato… mi sono fatto una cultura su questo modulo che se mi chiamano per allenare questa squadra, voglio giocare con questo schema. Sono convinto che se ho i calciatori giusti, il 4-3-3 va bene. Mi piace tantissimo”

Un appello ai tifosi: “Qualcuno ha detto che non avrei dovuto fare la conferenza. Io ci metto la faccia. Non bisogna nascondersi. E’ un momento particolare per il Napoli. Chiedo un piccolo aiuto alla gente, che io la conosco. I ragazzi per 95 minuti devono avere la mano del pubblico, che può spingere la squadra. Poi al termine della partita, si faccia quel che si vuole, anche i fischi. Non ho dubbi che i tifosi saranno al fianco di questo gruppo. E’ il motivo per cui sono qui: volevo fare quest’appello”.

Sulle condizioni, assenze e intervento sul mercato: “Vi ricordate quando mi davano del ‘lamentino’? Da quando sono arrivato io, mancano 6-7 giocatori rispetto alla rosa che avevo a disposizione a Bergamo. Ma questo è, bisogna cercare il risultato. Non penso ad altro. E’ chiaro che mancano giocatori importanti, ma devo pensare solo a chi ho a disposizione”.

Come si fa a entrare nella testa dei calciatori: “Ho goduto a restare in ritiro, perché li ho visti sul campo. Sulla lite tra gli agenti di Kvaratskhelia e Osimhen? Tendo a parlare direttamente con i calciatori. Loro quando entrano a Castel Volturno devono avere la testa concentrata, conta la maglia. Conta il Napoli. Tutto il resto conta poco. A Kvara e Osimhen quando torna dirò le stesse cose. Devono dare il massimo per la maglia”.