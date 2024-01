Addio Rabiot e sostituto nerazzurro “Alla Juve per 50 milioni”

La Juventus sta pensando ad una possibile rivoluzione per il centrocampo di Massimiliano Allegri

E’ un mercato in continuo divenire quello di questo gennaio per la Juventus. Come spiegato anche da Massimiliano Allegri ieri sera al termine della vittoria in Coppa Italia sul Frosinone, il club sta lavorando su qualche opportunità in entrata e potrebbe riservare una sorpresa da qui alla chiusura della finestra invernale.

Nonostante l’inserimento delle ultime ore, la pista Samardzic non si è ancora del tutto accesa, come ribadito da Giovanni Albanese in diretta su TV Play: “Mi risulta abbastanza freddina, non mi risulta così calda di una trattativa in fase avanzata per la Juve che non è in grado di fare un investimento così importante senza una vendita e al momento non c’è questa possibilità. Non ci sono nemmeno soluzioni di prestito, la situazione al suo ingaggio è importante e oggi la Juve non sarebbe in grado di prendere impegni per l’estate prossima. Poi se Samardzic a fine stagione sarà ancora sul mercato ovviamente le valutazioni potrebbero cambiare”.

Fari puntati dunque su Koopmeiners, altro grande obiettivo della Juventus e in particolare di Giuntoli, come svelato ai nostri microfoni dall’agente del centrocampista dell’Atalanta. Il vero ostacolo per l’olandese, secondo il giornalista, riguarda però la valutazione del cartellino: “Il sogno rimane sempre Koopmeiners, se avesse i soldi andrebbe solo ed esclusivamente su di lui. Ci vogliono 50 milioni, ci vuole la volontà dell’Atalanta a mandarlo via subito e al momento la Juve non è forte dal punto di vista economico per intavolare un’operazione di questo tipo. Dovessero però sbloccarsi delle risorse andrebbe su di lui a gennaio o la prossima estate e non su Samardzic”.

Calciomercato Juve, il futuro di Rabiot: “Fatico a vederlo in squadra”

Tra le mosse per il centrocampo, la Juve dovrà accelerare sul fronte Rabiot, in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Sul francese, infatti, Albanese non si è detto troppo ottimista: “La Juve farà mercato a centrocampo aldilà della posizione di Rabiot, oggi è un giocatore centrale ma fatico in questo momento a immaginarlo nella squadra del futuro per una serie di motivazioni economiche e sullo sviluppo del progetto. E’ chiaro che se dovesse esserci la volontà del giocatore a proseguire l’esperienza con tutte le riduzioni, secondo me la Juve lo farebbe volentieri”.