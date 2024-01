Scontri dopo il derby, accoltellato un tifoso della Roma: ecco cosa è successo

Il derby della Capitale di Coppa Italia ha visto una coda segnata da diversi scontri: anche un accoltellamento a un tifoso della Roma

Coda polemica e arroventata per Lazio-Roma di Coppa Italia, non solo per quanto accaduto in campo ma anche fuori. Dopo la partita, ci sono stati scontri tra tifosi e forze dell’ordine e non soltanto.

Secondo la ricostruzione degli eventi del post gara sull’Adnkronos, un tifoso della Roma, di 30 anni, è stato accoltellato all’interno di un pub di Viale Angelico, nel quartiere Prati. Un gruppo di tifosi della Lazio ha fatto irruzione nel locale, armati di bastoni e coltelli. Devastazioni al mobilio del pub e diversi fendenti al petto del tifoso giallorosso. L’uomo si trova adesso in rianimazione all’Ospedale Santo Spirito, ma non è in pericolo di vita. Lievi lesioni anche per il proprietario del pub. La polizia sta indagando per risalire ai responsabili.