Post derby ad alta tensione, scontro tifosi-forze dell’ordine: la ricostruzione

Il derby continua a far parlare di sé, non solo per il risultato del campo. Ecco cosa è successo dopo il triplice fischio

Il lancio di petardi e bombe carte da parte degli ultras della Roma e della Lazio poco prima del fischio d’inizio aveva destato non poca preoccupazione. Alla fine, però, la situazione sembrava essere scivolata via. La tensione tra le due tifoserie, però, è esplosa anche dopo il triplice fischio della gara che ha consegnato alla Lazio il pass per le semifinali di Coppa Italia.

A fare il punto della situazione su quanto accaduto è stato il Corriere della Sera. Secondo quanto evidenziato, in serata un gruppo di ultras della Roma piuttosto folto avrebbe provato a forzare il cordone della polizia stanziato in via Flaminia. L’obiettivo dei quattrocento ultras della Roma, che hanno lanciato pietre e bastoni contro le forze dell’ordine, era raggiungere la zona Ponte Milvio per scontrarsi direttamente con i tifosi della Lazio. Le cariche degli agenti, fortunatamente, hanno fatto impedito che la situazione potesse degenerare. Il focolaio di tensione si è rapidamente spento. Tre tifosi sono stati condotti in Questura.