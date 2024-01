Sarri nella storia della Lazio: distrutto Mou, solo un altro come lui

Sarri dopo la vittoria nel Derby di Coppa Italia contro la Roma entra nella storia della Lazio: raggiunge Eriksson nella classifica.

La Lazio ha sconfitto la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia, entrando in semifinale e mettendo ko un José Mourinho che esce prematuramente dalla competizione.

Un risultato importante non solo per il torneo in sé, ma anche per la storia dei biancocelesti: l’ultimo allenatore ad essere riuscito a vincere quattro stracittadine sulle prime sei disputate sulla panchina degli aquilotti, prima di Sarri, era stato Eriksson tra il 1997 ed il 1999. Il tecnico toscano, per questo motivo, entra nella ristretta cerchia degli allenatori che coloro ci sono riusciti, un’impresa che certifica quanto vincere quasi i Derby sia uno dei suoi punti di forza.

Alla formazione di Lotito basta una rete di Zaccagni a pochi minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco per portare a casa un successo al termine di una partita giocata sul filo del rasoio e caratterizzata anche da una rissa finale che ha causato le espulsioni di Pedro, Azmoun e Mancini.

Lazio-Roma Coppa Italia, Sarri come Eriksson: quattro Derby vinti

Con questo importante risultato la Lazio accede alle semifinali di Coppa Italia dove dovrà vedersela con la vincente di Juventus-Frosinone, in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Per quanto concerne la Roma, invece, continua la maledizione dei quarti di finale: le ultime cinque volte in cui ha raggiunto questo traguardo, infatti, è sempre stata eliminata, non riuscendo a raggiungere le semifinali dalla stagione 2016/2017, quando erano riusciti a mettere ko il Cesena nel turno precedente.

Adesso starà a José Mourinho cercare di ricompattare il gruppo per cercare di puntare dritti alla zona che porta alle coppe e, allo stesso tempo, cercare di passare il turno nei playoff di Europa League contro l’insidioso Feyenoord.