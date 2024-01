“Pioli è il problema del Milan”: di nuovo a rischio esonero

Dopo il ko del Milan con l’Atalanta, di nuovo bufera su Stefano Pioli: l’allenatore duramente contestato, chiesto l’esonero

La recente striscia di risultati positivi aveva riportato un po’ di ottimismo nell’ambiente Milan. E’ arrivata, ieri, la doccia fredda, con l’uscita dalla Coppa Italia. Sfuma un altro obiettivo stagionale cui i tifosi e la società tenevano. Soprattutto, torna in bilico la posizione di Stefano Pioli.

Buon avvio, contro l’Atalanta, ieri, una superiorità in alcune fasi del primo tempo concretizzata con il gol di Leao, ma proprio da lì è partita la riscossa bergamasca. Milan quasi sorpreso e che è andato in difficoltà negli ultimi istanti della prima frazione e a lungo nel secondo tempo, non riuscendo poi nella contro-rimonta.

Al netto delle polemiche per le decisioni arbitrali di Di Bello, i tifosi del Milan, sui social, si sono lasciati andare a una lunga serie di commenti polemici nei confronti del tecnico, ancora una volta ritenuto incapace di dare continuità alla squadra, farla rendere in maniera brillante, e con scelte tattiche e tecniche spesso incomprensibili. “E’ lui il problema del Milan”, si legge tra i principali leit motiv. Ritorna in auge il Pioli Out, ecco alcuni dei commenti che si possono leggere su ‘X’ all’indomani della disfatta in coppa:

È da marzo che non guardo più una partita e Milan. Finché non lo esonerano non guardo nulla. #PioliOut — Tegoni (@tiripizzio) January 11, 2024

Non riesco davvero a farmi il sangue amaro per Di Bello. Sicuro è stato inadeguato,errori sono stati gravissimi e suo atteggiamento irriverente non è tollerabile,ma una squadra quadrata,solida e con una minima idea tattica ieri sera prendeva quest'Atalanta e la rullava. #PioliOut — Luigi T (@doc14haz) January 11, 2024

Ieri sera a parte di bello e var scandalosi (da entrambe le parti)

ho visto come al solito una grande confusione tattica fatta dal talebano in panchina.

Non capisco perché in ogni partita si debba inventare soluzioni nuove e mettere giocatori fuori ruolo.#pioliout pic.twitter.com/3yLDHHRZVn — Struzzo🔴⚫ (@Alrip_) January 11, 2024

Quando penso che si parlava di giocare l’Europa League con qualche possibilità di arrivare in fondo, mi viene da ridere. Qui arriviamo quarti in serie A perché le concorrenti fanno pietà, non per effettivi meriti nostri. #PioliOut — Michelangelo Gamberini (@mkidj) January 11, 2024