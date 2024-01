Frosinone, il tabù da sfatare: non è mai successo nella storia

Il Frosinone vola a Torino per i quarti di finale di Coppa Italia: Di Francesco proverà a sfatare il tabù contro la Juventus.

Sarà una sfida tra squadre che, nel turno precedente di Coppa Italia, hanno dato vita ad una vera e propria goleada. Da una parte la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha messo ko in rimonta la Salernitana per un tennistico 6-1. Dall’altra parte il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che ha compiuto una vera e propria impresa sconfiggendo in trasferta per 4-0 il Napoli di Walter Mazzarri. La vincente tra le due affronterà la Lazio, che è uscita vittoriosa dal Derby della capitale contro la Roma.

Una sfida interessante che apre a tantissimi scenari, ma le statistiche di certo non sono dalla parte dei ciociari: gli ospiti, infatti, non hanno mai vinto negli unici sette precedenti in Serie A, con sei sconfitte ed un solo pareggio, con la Vecchia Signora che ha anche cinque clean sheet e soltanto due reti subite. In Coppa Italia, invece, le due formazioni non si sono mai affrontate.

Frosinone-Juventus, Di Francesco in cerca dell’impresa

Questa potrebbe essere un’ottima occasione per i gialloazzurri, che quest’anno sono riusciti a raggiungere per la prima volta nella loro storia i quarti di finale in questa competizione. Non è un periodo fortunato per il Frosinone, però, in campionato, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite (ed un pareggio). La partita contro la Juventus di questa sera non sarà facile ma, allo stesso tempo, Di Francesco può contare su giocatori come Kaio Jorge, Barrenechea e Lirola, che conoscono molto bene gli avversari, mentre Soulé dovrebbe partire dalla panchina, salvo clamorosi colpi di scena.

A prescindere da come andrà, però, una cosa è certa: i ciociari venderanno cara la pelle, per i bianconeri questa è una partita da non sottovalutare.