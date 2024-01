Caso Samardzic, Balzaretti avverte Juve e Napoli

Samardzic al centro delle voci di mercato: il ds dell’Udinese, Federico Balzaretti, avverte Napoli e Juventus

Il nome di Lazar Samardzic resta uno dei più chiacchierati per quanto riguarda il mercato. Il talentuoso centrocampista serbo piace molto a tanti club, in primis sono Napoli e Juventus quelle che più stanno monitorando la situazione.

Vi avevamo raccontato come la trattativa fra Samardzic ed il Napoli aveva cominciato a vivere una fase interlocutoria. I bianconeri, con Giuntoli, si sono inseriti nelle ultime ore, con la volontà di portare il serbo a Torino a giugno. A riguardo ha parlato Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, che poche ore fa aveva sottolineato come non ci fosse nulla di imminente.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Balzaretti ha dichiarato: “Samardzic è un ragazzo con tantissimi estimatori in Italia e all’estero. I presidenti di Napoli e Udinese si sono parlati, ma non c’è vicinanza ad una chiusura di una trattativa. Cerco di tenere il ragazzo tranquillo, anche se penso ormai sia abituato, sia lui che il gruppo. Abbiamo un rapporto molto buono con l’entourage, il ragazzo e la famiglia. Lui è concentrato, si è allenato bene, è molto serio ed è focalizzato sul nostro obiettivo. Sa dove deve migliorare, qual è il suo potenziale. Non in maniera ufficiale, ma sappiamo che il ragazzo è stimato. Quanto costa? Non è elegante dirlo”.

Napoli, Balzaretti su Perez: “Vogliamo tenerlo”

Oltre a Samardzic, il Napoli guarda in casa Udinese anche per Nehuen Perez. Il club azzurro è in cerca di un rinforzo in difesa e l’argentino piace molto.

Il ds bianconero però sembra chiudere le porte ad un possibile addio dell’ex Atletico Madrid: “Il Napoli ha chiesto informazioni su Perez, ma noi vogliamo tenerlo, perché è molto centrale nel nostro progetto e per la nostra difesa. Ha leadership e con l’infortunio di Bijol vorremmo provare a tenerlo”.