Rinnovi Lazio, parla Fabiani: “Nessun mal di pancia”

In casa Lazio c’è da affrontare il delicato tema dei rinnovi, il ds Fabiani: “Nessun mal di pancia”

A pochi minuti dall’inizio del match tra Lazio e Roma, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, il ds biancoceleste Angelo Mariano Fabiani ha parlato ai microfoni di ‘Sport Mediaset’.

Al centro il tema dei rinnovi, in particolare quelli di Zaccagni e Felipe Anderson, con il brasiliano che piace alla Juventus, ma non solo: “I rinnovi e gli adeguamenti non sono dati dalla carta costituzionale. Ci sono le due parti che si devono accordare, qualche elemento già c’è e non è un problema. Più avanti valuteremo le varie posizioni, con grande serenità. Non c’è nessuno che ha mal di pancia e vuole andare via, ma se ci sono sirene dall’Arabia a cui è difficile dire no è un altro discorso. Qualcuno comunque ha detto no, si trova bene alla Lazio”.

Fabiani ha parlato anche dei cambiamenti nell’ultimo mese: “Le strigliate si danno ai cavalli. Ci sono momenti in cui le cose non girano, per impegni ravvicinati. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto più continuità in campionato e dobbiamo continuare così. Teniamo alla Coppa, è un derby: saremmo tutti felici in caso di vittoria”.