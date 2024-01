Mourinho trema: una big europea punta un titolare

La Roma potrebbe subire un forte scossone in questa finestra di mercato: una big europea infatti punta un titolare della rosa di Mourinho

La Roma, nell’ultimo turno di campionato, ha pareggiato uno a uno con l’Atalanta: alla rete di Koopmeiners ha risposto Dybala, nel finale di primo tempo, su calcio di rigore. Una partita che i ragazzi di Mourinho, ai punti, avrebbero meritato di vincere considerando soprattutto le numerose occasioni create.

Ad inizio ripresa, il tecnico portoghese ha inserito Huijsen: il giovane difensore, arrivato in prestito secco dalla Juventus, ha esordito nel migliore dei modi con il club giallorosso. Ottimo secondo tempo senza aver sbagliato nulla per il classe 2005 entrato al posto di Llorente: il centrale spagnolo si è dovuto arrendere per un problema fisico ma, fortunatamente per la Roma, gli esami a cui si è sottoposto hanno escluse lesioni muscolari.

In questo momento Llorente è fondamentale per la rosa di Mourinho considerando N’Dicka in Coppa d’Africa, Kumbulla e Smalling fuori per infortunio e un Mancini non in perfette condizioni fisiche. Il tecnico portoghese, così come tutto l’ambiente giallorosso, sono preoccupati in questa sessione estiva di mercato visto l’interesse del PSG per il difensore spagnolo.

Roma, pericolo PSG: i francesi puntano Llorente

Primi in Ligue One, agli ottavi di Champions League e con la voglia di essere grandi protagonisti anche nel corso della seconda parte di stagione; la società, in questa sessione invernale di mercato, ha bisogno di un difensore centrale considerando l’infortunio di Skriniar e la lunga assenza dell’ex difensore dell’Inter che complica i piani del club francese

Stando a quanto riportato da Todofichajes, il club francese sembra aver messo gli occhi su Llorente considerando la presenza di un tecnico, Luis Enrique, che ha sempre tenuto in grande considerazione il centrale nel corso della sua avventura con la nazionale spagnola. I buoni rapporti tra Roma e PSG, come dimostrato nelle ultime sessioni di mercato, potrebbero favorire il buon esisto della trattativa anche se (aspetto che non va dimenticato) il cartelli di Llorente è di proprietà del Leeds.

Il classe 1993 è in prestito alla Roma e ha un contratto, con il club inglese, fino al 2026. Mourinho e i tifosi giallorossi sperano di non ricevere brutte notizie in questa sessione invernale di mercato considerando l’importanza del difensore all’interno della rosa del tecnico portoghese. Rinunciare a Llorente vorrebbe dire cercare un nuovo centrale per andare a rinforzare un reparto con numerosi problemi tra infortuni e Coppa d’Africa. Nel mercato però può succedere di tutto e allora bisogna fare attenzione alla situazione intorno a Llorente.