Roma-Atalanta, piove sul bagnato: esordisce Huijsen, ma che tegola per Mourinho

Bruttissime notizie per Mourinho, che nell’intervallo perde un altro titolare in difesa a tre giorni dal derby: prima in maglia Roma per Huijsen

Il primo tempo di Roma-Atalanta è di quelli per cuori magari non proprio fortissimi ma sicuramente non deboli. Il vantaggio a freddo di Koopmeiners, poi la bella reazione giallorossa con Mourinho scatenatissimo. Ma pure tremendamente in ansia per le condizioni dei suoi giocatori, a tre giorni dal derby contro la Lazio in Coppa Italia. Soprattutto in difesa. Per Pellegrini prima, Zalewski e Karsdorp poi e anche Mancini. Ad arrendersi, però, non è stato nessuno di questi.

All’intervallo, infatti, la Roma si gioca un cambio in difesa per le condizioni di Diego Llorente. Il difensore spagnolo era alle 16esima consecutiva, ma verso la fine del primo tempo ha cominciato ad accusare qualche fastidio. Si è massaggiato la coscia, ha fatto degli esercizi di riscaldamento durante il rigore di Dybala. Un problema più o meno all’altezza dell’inguine che ha preoccupato Mourinho e la Roma, subito costretti a correre ai ripari. Da subito, al rientro delle squadre per l’intervallo, il cambio è stato deciso visto che Huijsen è sceso immediatamente in campo per scaldarsi già senza pettorina. E così, a soli due giorni dal suo arrivo nella capitale, il 18enne preso in prestito dalla Juventus, esordisce nella bolgia dell’Olimpico in uno scontro diretto fondamentale. Non male come battesimo. Ora bisognerà valutare Llorente con il derby e poi il Milan in programma a San Siro tra sette giorni. Sarebbe un problema di proporzioni enormi senza anche Ndicka.