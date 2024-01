Milan ko con la clausola: Bayern Monaco allo scoperto

I rossoneri potrebbero essere messi fuorigioco dal pagamento della clausola inserita sul contratto

Non è ancora decollato il mercato del Milan, nonostante il primo arrivo in entrata legato al giovane Filippo Terracciano prelevato dal Verona. Il club rossonero inoltre ha riaccolto Gabbia dal prestito al Villarreal, ‘mollando’ – almeno per questa sessione – Juan Miranda del Betis.

Considerati i numerosi infortuni accusati nel corso della prima parte di stagione, Stefano Pioli potrebbe ancora accogliere qualche pedina in difesa per allungare il reparto. In avanti, invece, l’ottimo rendimento dell’ultimo mesi di Luka Jovic e la risposta convincente data dai tanti giovani rossoneri lanciati, ha rallentato la ricerca di un nuovo centravanti. Argomento, però, che rimane in cima alle priorità del mercato rossonero da approfondire entro i prossimi sei mesi.

Anche in questo senso, si incastrano le indiscrezioni che arrivano dalla Germania su un nuovo obiettivo dei rossoneri. Come riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, il Milan si sarebbe inserito nella corsa ad Arijon Ibrahimovic. L’attaccante tedesco in prestito al Frosinone ha colpito al primo anno in Serie A nonostante la giovanissima età. Classe 2005, si tratta di un esterno che può essere schierato anche da trequartista. Il club ciociaro vorrebbe esercitare l’opzione di acquisto nei suoi confronti, versando circa 3,5 milioni di euro nelle casse del Bayern Monaco (club titolare del cartellino) nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, la clausola nelle mani del Bayern Monaco

Il Milan non sarebbe l’unico club sulle tracce dell’attaccante. Anche Sporting CP e Eintracht Francoforte si sarebbero mossi infatti per la prossima estate, una volta che il suo cartellino sarà nelle mani del Frosinone.

A rovinare però i piani del club rossonero e di tutte le altre società che hanno messo Ibrahimovic nel mirino, potrebbe essere lo stesso Bayern Monaco. Il club bavarese, nell’accordo per la cessione in prestito, ha infatti inserito un controriscatto pari a 11 milioni di euro per poter riacquistare il cartellino dell’esterno tedesco una volta lasciato andare. Un dettaglio che i rossoneri non potranno non tendere in considerazione qualora decidessero di portare a Milano, per la seconda volta nella propria storia, un ‘Ibrahimovic’…