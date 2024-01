“Mi fa stare molto male” il centrocampista spegne le voci di mercato sui social

Un centrocampista ha avuto modo di spegnere le voci di mercato tramite il proprio profilo Instagram: a gennaio non se ne andrà.

È una bellissima storia d’amore quella che lega Nandez al Cagliari, con il centrocampista che è diventato ormai da tempo un vero e proprio punto di riferimento per la squadra sarda non solo in campo, ma anche e soprattutto all’interno del rettangolo di gioco. Le voci su un suo possibile addio ai rossoblu nella sessione invernale del calciomercato, rumor che girano ormai da qualche anno, non sembrano essere stata cosa gradita.

Per questo motivo il ragazzo, che in Sardegna ha trovato non solo la sua dimensione non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto umano, ha deciso di dare la sua personale risposta, affidandola ad un lungo post Instagram che ha definitivamente spento le voci sul nascere.

Nandez, lo sfogo su Instagram: “Sentire che voglio lasciare Cagliari mi fa male

È una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di Cagliari, dei tuoi tifosi e della città quella di Nandez, che si lascia andare ad un lungo sfogo su Instagram in cui, non solo dimostra un senso d’appartenenza ed attaccamento alla maglia importanti, ma soprattutto svela un retroscena importante: per rimanere a Cagliari ha anche rifiutato delle offerte che lo avrebbero portato altrove. Ciò nonostante ha deciso di rifiutare e di rimanere in Sardegna fino alla fine del suo contratto, che attualmente scadrà il 30 giugno 2024, ossia a fine stagione.

Sul suo futuro, però, aleggia un alone di mistero, ma una cosa è certa: fino a giugno l’argentino non si muoverà dalla terra che, tra le altre cose, ha visto nascere suo figlio e che può chiamare casa. “Non so se questi saranno i miei ultimi 6 mesi. Non so se rimarrò qua un anno, 10 o tutta la vita ma vi assicuro che sono felice di avere l’opportunità di vivere in un posto come il vostro e di soffrire e gioire con voi.”