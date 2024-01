Inter, niente iscrizione al campionato: “Troppi debiti”

Le dichiarazioni ordinario di Diritto Amministrativo sull’Inter, destinate a far discutere, ai microfoni di Radio Napoli Centrale

Beppe Marotta è pronto a mettere le mani sull’ennesimo parametro zero. Ve lo stiamo raccontando ormai da giorni della scelta di Piotr Zielinski di non rinnovare con il Napoli e proprio l’Inter è la squadra in pole position per tesserare il polacco.

Zielinski ha di fatto scelto l’Inter, che ha battuto la concorrenza della Juventus, proponendo un ingaggio superiore rispetto a quello proposto dal Napoli con annesso bonus alla firma del contratto.

I nerazzurri dimostrano, così, ancora una volta, di non avere problemi a mettere sul piatto tanti soldi per convincere i giocatori in scadenza. L’addio al Napoli del polacco sta facendo tanto discutere: “Non ci andrebbe se gli venisse rinnovato il contratto – afferma Guido Clemente di San Luca, ordinario di Diritto Amministrativo, ai microfoni di Radio Napoli Centrale -. Con i debiti che ha l’Inter non dovrebbe neanche iscriversi al campionato e dĂ a Zielinski piĂą del Napoli… Un 29enne di quel livello lo paghi almeno 30 milioni“.

Napoli, Clemente di San Luca: “Samardzic è tutto da scoprire”

L’opinionista parla anche del possibile acquisto di Samardzic. Il talento dell’Udinese, che la scorsa estate è stato proprio ad un passo dall’Inter, piace tanto al Napoli, ma anche alla Lazio:

“E’ tutto da scoprire – prosegue Guido Clemente di San Luca -, il suo valore lo si intravede, non lo si può dire con certezza. La riconoscenza è fondamentale per quest’ambiente”.