Incontro e nuovo bomber per Inzaghi: all’Inter per 9 milioni

Arnautovic e soprattutto Sanchez non convincono dietro la coppia Lautaro-Thuram: summit per il nuovo bomber per la dirigenza dell’Inter

C’è fermento all’Inter dietro la coppia delle ‘meraviglie’ Lautaro Martinez-Thuram. Sanchez e Arnautovic infatti continuano a non convincere e hanno segnato solamente una rete (l’austriaco) in campionato.

Più che l’ex Bologna, per il quale a febbraio scatterà l’obbligo di riscatto, a destare le maggiori perplessità è il rendimento del cileno, che a parte le due reti in Champions League non è riuscito finora a incidere nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Il club e il tecnico per il momento continuano a dare fiducia all’ex Marsiglia, anche se restano vigili a possibili occasioni in questa finestra del mercato. L’ipotesi più credibile però per un nuovo addio di Sanchez resta la prossima estate, quando l’Inter avrebbe già individuato il sostituto del ‘Niño Maravilla’. Sul taccuino di Marotta e Ausilio rimane cerchiato in rosso il nome di Mehdi Taremi, centravanti in uscita a parametro zero a luglio dal Porto.

Calciomercato Inter, si cambia in attacco: Taremi in pole per la prossima estate

La dirigenza di Viale della Liberazione segue da tempi non sospetti gli scenari sul bomber iraniano e la prossima estate potrebbe essere l’occasione propizia per portarlo a Milano.

Adesso chiuso da Buchanan (che ha occupato l’ultima slot da extracomunitario), Taremi dalla prossima estate sarà comunitario e l’assalto dei nerazzurri è già partito. L’Inter si muove e come scrive ‘Tuttosport’ nei giorni scorsi ha incontrato un mediatore della trattativa, ribandendo la volontà di portare il giocatore alla corte di Inzaghi la prossima stagione. L’attaccante classe ’92, che lo scorso anno fu a un passo dai cugini del Milan, viene ritenuto il profilo ideale dall’allenatore piacentino e dalla dirigenza per rinforzare il reparto avanzato dietro il tandem Lautaro-Thuram. L’Inter a Taremi potrebbe proporre un triennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Senza dimenticare inoltre il ritorno alla base di baby Valentin Carboni, che sta brillando in prestito con la maglia del Monza. Il restyling in attacco è già partito.