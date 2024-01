Il derby Lazio-Roma infiamma la Coppa Italia e i tifosi sui social si preparano: “Non sto nella pelle”

Alle ore 18 andrà in scena il derby della Capitale fra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Josè Mourinho. In palio c’è la semifinale di Coppa Italia, competizione che, quasi 11 anni fa, ha visto una clamorosa finale vinta dai biancocelesti: andiamo a vedere i pensieri dei tifosi

Nella serata di ieri, ai calci di rigore, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha superato il Bologna di Thiago Motta in una partita equilibratissima.

I viola sono così entrati nel quadro delle semifinaliste al quale, oggi, si aggiungeranno altre due squadre. Il programma prevede infatti due gare in questo mercoledì di Coppa Italia: il derby della Capitale fra Lazio e Roma e il match di San Siro fra Milan e Atalanta. La prima gara, delicatissima, è un rematch nella competizione tricolore di quella che fu la storica finale del 2013 che vide la vittoria della Lazio allora di Petkovic e uno sfottò continuo che va avanti ancora oggi da parte dei biancocelesti nei confronti dei concittadini giallorossi. E’ anche per questo che la gara di oggi è delicatissima e molto importante per entrambe le squadre che, nel campionato italiano di Serie A, stanno avendo qualche difficoltà e hanno la chance di proseguire in un altro torneo.

Ecco come si preparano i social a Lazio-Roma

Il derby della Capitale è una gara delicatissima e sempre molto catalizzante all’interno della città. Roma si ferma quando biancocelesti e giallorossi si sfidano e, con una coppa in palio, il sentimento è ancora maggiore, considerando anche la formula della gara secca che mette in palio la semifinale. In molti su X, meglio conosciuto come Twitter, si sono espressi sulla sfida, tifosi della Lazio e della Roma.

C’è chi afferma: “Chi sta provando a studiare, chi è a lavoro, chi sta in giro per delle commissioni o chi sta aiutando a casa. Però inevitabilmente il pensiero va alle 18, sperando che arrivino presto o il più tardi possibile? Quando non proveremo più questo, sarà tutto finito“. Ma anche chi inizia letteralmente a pregare i suoi idoli Francesco Totti e Daniele De Rossi, senza dimenticare i tifosi che si appellano alla cabala.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

