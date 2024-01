DIRETTA Coppa Italia, derby Lazio-Roma 0-0: Huijsen provvidenziale LIVE

Calciomercato.it vi offre il derby dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Lazio e la Roma si affrontano in un derby della Capitale valido come secondo quarto di finale di Coppa Italia. Una stracittadina di importanza cruciale vista la stagione deludente delle due squadre che sarà diretta dall’arbitro internazionale Orsato della sezione di Schio.

Da un lato i biancocelesti di Maurizio Sarri, che vengono dalla vittoria in trasferta in Serie A contro l’Udinese che ha permesso il sorpasso in classifica sui ‘cugini’ proprio all’ultima giornata del girone di andata, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Genoa agli ottavi. Lo scopo è quello di allungare la striscia di tre vittorie di fila comprese quelle con Empoli e Fiorentina. Dall’altro lato i giallorossi di José Mourinho, che invece sono reduci dal pareggio interno contro l’Atalanta che ha fatto seguito al ko contro la Juventus che li ha relegati in ottavo posto, hanno avuto la meglio sulla Cremonese nel turno precedente e vanno a caccia della prima gioia del nuovo anno. Chi passa se la vedrà in semifinale contro la vincente tra la Juve e il Frosinone. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari e, se necessari, i calci di rigore. In campionato il derby della Capitale è finito con un pareggio senza reti. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Mediaset Infinity. Calciomercato.it vi offre il big match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Roma live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho