Derby Lazio-Roma, Sarri vuol riscrivere la storia: il dato che ‘favorisce’ Mourinho

Il Derby della capitale di Coppa Italia tra Lazio e Roma infiamma i tifosi: il dato che favorisce Mourinho su Sarri.

Il Derby è uno scontro sempre affascinante, soprattutto quello tra Lazio e Roma, anche in Coppa Italia. Sarri e Mourinho, infatti, si scontreranno in questi quarti di finale con l’obiettivo di avanzare in questo torneo, soprattutto se, matematica alla mano, entrambe le formazioni se il campionato finisse domani sarebbero fuori dalla zona che porta all’Europa.

Gli aquilotti al momento sono al settimo posto con 30 punti, mentre i giallorossi sono ottavi a 29, ad un solo punto di distanza. La Coppa Italia, però, è un’altra cosa e lo dimostrano non solo i passi falsi di alcune big come Napoli ed Inter. Nonostante una migliore posizione in Serie A, tuttavia, le statistiche premiano i giallorossi: nei 20 precedenti in questa competizione, infatti, sono arrivate soltanto sette vittorie per la compagine di Lotito, con l’ultima che è datata 1 marzo 2017.

I successi della squadra di José Mourinho nella storia, invece, sono stati undici a fronte di due soli pareggi, mentre le reti realizzate sembrano essere tutto sommato in linea: 25 dei primi, 30 dei secondi.

Lazio-Roma Coppa Italia, le statistiche: Mourinho favorito

Se, da una parte, i precedenti in questa competizione, sulla carta, potrebbero far sembrare favorita la Roma, la realtà dei fatti racconta una storia molto più equilibrata, come del resto è normale che sia in questi casi: la Coppa Italia quest’anno più che mai si è dimostrata una competizione in cui tutto può accadere,.

Anche e soprattutto in virtù del fatto che si decide tutto nell’arco di soli 90 minuti, tutto può succedere come dimostrano le premature eliminazioni di Inter e Napoli. Il Derby della capitale, però, può e deve continuare a regalare emozioni e, anche questa volta, le premesse lasciano ben sperare.