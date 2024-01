Classifica del girone di andata ribaltata, la Juventus davanti all’Inter

Tempo di bilanci in Serie A dopo la fine del girone di andata: in una classifica la Juventus prevale sull’Inter

Juventus prima, Inter e Milan all’inseguimento. Non è la classifica del campo, ma quella dell’Auditel dopo il girone di andata.

Se sul terreno di gioco, i nerazzurri hanno vinto il titolo di campioni d’inverno, in tv sono i bianconeri a farla da padrone. La Juve, infatti, è in testa alla classifica delle partite più viste sia su DAZN che su Sky, secondo i dati Auditel analizzati da ‘calcioefinanza.it’. In particolare, per le partite solo su DAZN, i bianconeri hanno raccolto circa 23 milioni di spettatori totali, con una media di 1,2 milioni a partita.

A seguire c’è l’Inter con un dato complessivo che supera di poco i 20 milioni e con la media a partita che supera di poco il milione. Terzo posto per il Napoli che si ‘ferma’ a 17,6 milioni di spettatori totali e una media di 927 spettatori per ogni partita. Subito sotto il podio ci sono Roma e Milan con i rossoneri che pagano però il fatto di essere stata una delle squadre più trasmesse su Sky (10 volte su 19).

Ecco perché la formazione di Pioli è anche quella con il numero di spettatori totali più alto su Sky: oltre cinque milioni. Per la media partita, invece, sempre in testa la Juventus con più di 574mila spettatori a gara, seguita proprio da Milan e Inter che superano di poco i 538mila spettatori e con i rossoneri che raccolgono qualche migliaia di spettatori in più rispetto ai cugini.

Serie A, dati Auditel: Juve prima davanti all’Inter

Analizzando, invece, i dati complessivi, tra Sky e DAZN, la classifica Auditel vede sempre la Juventus davanti a tutti.

I bianconeri attirano circa 1,25 milioni di spettatori ad ogni partita, staccando proprio Inter e Milan. I nerazzurri si fermano a 1,2 milioni a partita, mentre i rossoneri si attestano a 1,19 milioni. Giù dal podio la Roma con 948mila spettatori per partita, mentre il Napoli non va oltre i 947mila in media per ognuna delle 19 gare fin qui disputate.

Scorrendo la graduatoria troviamo al sesto posto la Lazio con 617mila spettatori, mentre a seguire ci sono Fiorentina, Atalanta, Cagliari e Genoa, tutte sopra il mezzo milione di spettatori di media-partita. Nelle parti basse, invece, la squadra meno vista è l’Udinese con quasi 354mila spettatori.