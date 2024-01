Bove colpito dalla bottiglietta: cosa rischia la Lazio

Finale di Lazio-Roma convulso, fa discutere l’episodio di Bove colpito da una bottiglietta: cosa dice la giustizia sportiva

Un derby della Capitale non entusiasmante dal punto di vista tecnico, ad alta tensione nel secondo tempo dopo il gol della Lazio che ha sbloccato la sfida. Un finale molto nervoso, in campo con le espulsioni e non solo. L’episodio di Bove colpito da una bottiglietta è destinato a far discutere.

Al momento dell’uscita dal campo, nella sostituzione con El Shaarawy, il centrocampista della Roma stava passando sotto la tribuna Tevere quando gli sono state lanciate dal settore diverse bottigliette. Una lo ha colpito alla nuca. Bove si è accasciato per qualche secondo, prima di rialzarsi e scagliare via la bottiglietta in questione. Episodio piuttosto grave, che chiamerà in causa inevitabilmente la giustizia sportiva.

Per la Lazio, c’è il rischio di una forte multa e di disputare una o due partite a porte chiuse in Coppa Italia. Difficile ipotizzare invece la sconfitta a tavolino, con la gara che è proseguita regolarmente e con il giocatore che è riuscito a tornare regolarmente negli spogliatoi. Nei prossimi giorni, attesa la decisione del Giudice Sportivo.