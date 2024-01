Derby infuocato, Bove colpito da una bottiglietta: ecco cosa è successo

Al minuto 75 di Lazio-Roma Bove, mentre era in procinto di ritornare in panchina, è stato colpito da una bottiglietta. Ecco la ricostruzione

Da pochi istanti si è chiuso il derby della Capitale. La stracittadina ha arriso nuovamente alla Lazio di Maurizio Sarri, che con un gol di Zaccagni su rigore ha regolato una Roma troppo remissiva e quasi mai pericolosa. Soprattutto nella seconda frazione di gioco, però, la gara ha espresso contenuti agonistici accesi e veementi in campo e sugli spalti.

Prove ne siano le tre espulsioni rifilate dall’arbitro Orsato, ma non solo. Al minuto 75, infatti, richiamato in panchina, Bove è stato colpito da una bottiglia lanciata da alcuni tifosi in Tribuna Tevere. Sorpreso da quanto accaduto, il centrocampista della Roma è stato immediatamente monitorato dallo staff medico giallorosso. Stando alle prime ricostruzioni, fortunatamente dalla botta con la bottiglietta Bove non avrebbe accusato problemi di alcun tipo. Solo un grande spavento, dunque, per il gioiello giallorosso, che anche contro la Lazio ha provato a mettersi in luce dando qualità ad un reparto che ha faticato e non poco a rendersi pericoloso.