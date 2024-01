Balotelli e il ritorno in Italia: tre club di Serie A sulle tracce di SuperMario

Balotelli starebbe per finire la sua avventura con l’Adana: i rumor dalla Turchia lo riportano in Serie A. Tre club su SuperMario.

Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura in Turchia di Mario Balotelli. L’attaccante classe 1990, infatti, si è da poco sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio e, per questo motivo, dovrà stare fermo per un po’ di tempo, non potendo essere a disposizione dell’Adana Demirspor, club proprietario del suo cartellino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatik, il club turco vorrebbe accordarsi con l’ex attaccante di Milan, Inter e Manchester City per separare le proprie strade. In tal senso il mercato di gennaio potrebbe essere un’ottima opportunità per trovare una nuova squadra ad uno dei talenti più cristallini che il calcio italiano abbia sfornato negli ultimi anni.

Secondo quanto riportato da Footmercato, Balotelli sognerebbe un ritorno in Serie A, attraverso il quale poter ritornare anche a vestire la maglia della Nazionale. In tal senso ci sarebbero almeno tre club italiani interessati quantomeno a provare a fare un tentativo per riportare nel Belpaese l’attaccante bresciano.

Balotelli piace a tre squadre di Serie A

Il nome di SuperMario sarebbe finito sul taccuino di tre club di Serie A che necessitano, nella finestra invernale del calciomercato, di un attaccante. Il primo nome è quello dell’Udinese, con il club friulano che vorrebbe dare a Cioffi un vero e proprio bomber. Al momento, infatti, il solo Lucca non sembra poter bastare ed un nome di esperienza come quello dell’ex Nizza potrebbe fare al caso loro.

Il secondo club che sembrerebbe interessato è la Salernitana, soprattutto dopo l’infortunio di Boulaye Dia, che dovrà stare fermo ai box per circa un mese e mezzo a causa di una lesione muscolare.

Il terzo nome porterebbe Balotelli all’Empoli, che vedrebbe in lui un ottimo profilo, alla ricerca di quel bomber che, al momento, non è presente in rosa. Troppo poche le tre reti di Caputo e le due di Kovalenko: serve una prima punta di spessore e che possa finalizzare la manovra.

Un nodo cruciale, a prescindere da quale sarà la sua prossima destinazione, dipenderà dalle condizioni economiche che le tre squadre potrebbero garantire al ragazzo e, soprattutto, dalle sue condizioni fisiche dopo l’operazione.