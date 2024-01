Ribaltone Bologna: dopo dieci anni è successo di nuovo

Il Bologna proverà ad ottenere l’accesso ai quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina: ecco da quanto non succedeva.

Il Bologna di Thiago Motta volerà al Franchi di Firenze per i quarti di finale di Coppa Italia, partita secca che nell’arco dei novanta minuti farà venire fuori la prima semifinalista. I felsinei stanno vivendo una stagione a dir poco straordinaria al di sopra di ogni aspettativa, con gli emiliani che attualmente militano al quinto posto in classifica in Serie A e stanno proseguendo il loro percorso importante anche in questa competizione.

Un grande evento, quello dei quarti di finale, ottenuto da parte del club emiliano dal momento che erano ormai dieci anni che i rossoblu non riuscivano a raggiungere questo traguardo. Complice una stagione eccellente sotto tutti i punti di vista, i tifosi stanno sostenendo, ancora di più di quanto hanno sempre fatto, una squadra che è riuscita a mettere in campo talento, cuore e compattezza in tutti i reparti.

C’è, però, un dato interessante che riguarda proprio il Bologna: se, da una parte, il traguardo dei quarti di finale di Coppa Italia non veniva centrato da dieci anni, dall’altra parte nelle quattro volte in cui è successo, è riuscito ad accedere alla semifinale in tre casi.

Il Bologna ai quarti di Coppa Italia: non succedeva da dieci anni

Data l’importanza di questi quarti di finale di Coppa Italia, complice anche qualche defezione di troppo (da Karlsson, Ndoye a Soumahoro infortunati ed El Azzouzi in Coppa D’Africa), il turn-over di Thiago Motta sarà relativamente contenuto: salvo clamorosi colpi di scena, infatti, i vari Ferguson, Zirkzee, Orsolini e altri nomi cardine della squadra dovrebbero partire dal primo minuto.

Un segnale importante da parte di Thiago Motta che conferma ancora una volta quanto l’obiettivo in questa competizione sia di andare il più avanti possibile.