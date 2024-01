Inter-Verona si tinge di giallo: “Alla Juve è già successo”

Prosegue la scia di polemiche dopo l’ultima giornata di Serie A: Derby d’Italia bollente anche fuori dal campo tra Inter e Juventus

Non si placano le polemiche dopo Inter-Verona e gli ultimi episodi di campionato, con la capolista Inter nel mirino dopo la vittoria contro gli scaligeri.

Fa ancora discutere il contatto tra Bastoni e Duda sulla rete decisiva del 2-1 di Frattesi, con il contatto falloso del difensore nerazzurro non ravvisato da arbitro e VAR. Nel mirino così è finita la capolista Inter, che ha scatenato la reazione di tifosi e appassionati su web e social in merito a presunti episodi favorevoli per la squadra di Inzaghi. Deduzioni subito rispedite al mittente dall’Ad nerazzurro Marotta su possibili favoritismi e sudditanze per il club vicecampione d’Europa: “Siamo primi meritatamente e con autorevolezza. Alla fine della stagione gli errori di bilanciano e vince sempre il migliore“.

Polemiche e duello Inter-Juve, Ravezzani: “Fatto indiscutibile”

Intanto la polemica scalda e il quotidiano ‘Tuttosport’ mette a confronto le ammonizioni delle due rivali per lo scudetto: ovviamente Inter e Juventus.

Sono 50 finora i gialli comminati ai bianconeri, contro i 24 della capolista nerazzurra. Sulla questione è intervenuto anche Fabio Ravezzani, facendo riferimento ai tempi di Calciopoli (pur senza nominarlo) e a uno scenario diametralmente opposto: “Bisogna anche raccontare che a inizio Anni 2000 si citavano i pochi cartellini gialli alla Juve come prova evidente di collusione con la classe arbitrale. Questo è un fatto indiscutibile. O è vero sempre o non è mai vero”, scrive su Twitter il giornalista e direttore di ‘Telelombardia’. Duello punto a punto per lo scudetto, tra campo e polemiche nel Derby d’Italia per la corsa al titolo.