Bufera Var, Marotta si difende e punge la Juve: “Finirà così”

L’amministratore delegato è intervenuto ufficialmente sull’episodio che tanto ha fatto discutere nel corso dell’ultima giornata di campionato

E’ arrivata la tanto attesa risposta da parte dell’Inter dopo le polemiche piovute sui nerazzurri per la vittoria contro il Verona. A parlare è stato ancora una volta l’amministratore delegato Beppe Marotta, il quale ha commentato l’errore commesso dagli arbitri nell’ultima sfida di San Siro in occasione del gol di Davide Frattesi, viziato da una sbracciata irregolare di Bastoni ai danni di Duda.

Intervenuto in occasione dell’Assemblea di Lega di quest’oggi, il dirigente interista ha parlato così della svista in Sala Var durante Inter-Verona: “Polemiche e critiche bisogna saperle gestire e accettare. L’introduzione del VAR è stato evocato da tutti e non è stato preso come uno strumento per debellare definitivamente gli errori degli arbitri, ma semplicemente per ridurli e da questo punto di vista credo che il primo obiettivo sia stato colto”.

Il dirigente varesino, inoltre, non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alla Juventus nella lotta serrata allo scudetto: “Al termine della stagione per ogni società ci sono pro e contro sul piatto della bilancia. Bisogna però tenere conto che esiste l’errore, gli arbitri sono degli essere umani. Alla fine della stagione, sono certo, a vincere il campionato è la squadra migliore”.

Marotta risponde a Zazzaroni: “Considerazioni faziose”

Marotta ha inoltre risposto alle accuse rivolte nei suoi confronti ieri sera dal giornalista Ivan Zazzaroni.

Queste le parole dell’ad nerazzurro: “Non faccio polemica e non voglio entrare in queste considerazioni faziose. Dalla mia c’è l’esperienza di saper gestire le situazioni. Lungi dal pensare che una società come l’Inter possa essere condizionata da favoritismi: questo lo rimandiamo al mittente. Rimarco che i meriti sono tutti del lavoro della squadra, che ha alle spalle una società forte. La polemica credo che si debba estendere anche ad altre partite visto quello che è successo negli ultimi giorni. Io non sto qua a elencare tori o errori che sono stati commessi a nostro svantaggio, non è nel nostro e nel mio modo di fare. Essere campioni d’inverno è una vittoria platonica, conta soltanto essere davanti a tutti a maggio”.