Inter-Verona non finisce mai: “Gli è stato suggerito da qualcuno”

Lo strascico delle polemiche di Inter-Verona continua anche in questi giorni con diversi protagonisti dei social e del giornalismo che stanno esprimendo la loro opinione: andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo

L’Inter di Simone Inzaghi, con la vittoria in casa contro il Verona di Marco Baroni, si è aggiudicata il titolo di campione d’inverno per la stagione 2023/2024 della Serie A. I nerazzurri, in testa ancora al campionato italiano, hanno battuto nel finale la squadra scaligera grazie alla rete realizzata da Davide Frattesi ed al rigore fallito, all’ultimo secondo, da Henry, centravanti degli ospiti che aveva precedentemente anche segnato il gol della momentanea parità.

Proprio in occasione della marcatura di Frattesi si sono susseguite diverse polemiche legate all’arbitraggio. Durante l’azione che ha infatti portato al tap-in dell’ex centrocampista del Sassuolo, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha colpito l’avversario Duda con una spallata/gomitata che il direttore di gara Fabbri ha valutato in campo come non fallosa e che il VAR, in quel caso Nasca, non gli ha consigliato di rivedere in sede di on-field review. Un episodio molto discusso che ha scatenato le polemiche proprio contro l’Inter e la sua dirigenza, in particolare Beppe Marotta, amministratore delegato della Beneamata.

In tanti si scagliano contro l’Inter, ma Pistocchi la pensa diversamente

In molti, tifosi e non, si sono scagliati contro l’Inter e la sua dirigenza in diversi modi. Nella serata di domenica, a Pressing, Ivan Zazzaroni ha avuto uno scambio molto acceso con Fabrizio Biasin, ma non solo.

Diversi altri personaggi hanno detto la loro, ma c’è anche chi è andato controcorrente come il caso di Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, che questa notte su Twitter, ora X, ha detto la sua sulla vicenda e, più in generale, su quanto sta accadendo con il VAR: “Ma da due giorni si parla con toni e valutazioni non corrette solo della gomitata che non è una gomitata di Bastoni su Duda. Per questo sarei curioso di sentire cosa ha da dire Fabbri e cosa ha visto al monitor e cosa si sono detti il Var Nasca e Fabbri. Questo vorrei sentire, non quello che ho sentito sinora, inesatto e incompleto, ma chissà se prima o poi lo sentiremo, o se farà la fine di quello tra Valeri e Orsato. Ma la cosa peggiore in assoluto è quella detta da Bergonzi. Chissà se anche questa volta gli è stata suggerita da qualcuno”.