I due ‘volti’ dell’Atalanta: la statistica sui gol sorprende tutti

I due volti dell’Atalanta che non ti aspetti: uno segna sempre in casa, l’altro sempre in trasferta. Ecco di chi stiamo parlando.

L’Atalanta sta vivendo una buona stagione sia in Italia sia in Europa: anche per quest’anno, infatti, i ragazzi allenati da Giampiero Gasperini si sono dimostrati non solo affidabili, ma anche e soprattutto delle vere e proprie spine nel fianco per qualsiasi tipo di avversario.

La Dea, che al momento è fuori dall’Europa che però dista soltanto due punti, vede però una curiosa statistica interna che in pochi conoscono e che, siamo sicuri, lascerà i tifosi sorpresi. Stiamo infatti parlando dei gol di un attaccante ed un centrocampista che, in poco tempo, sono diventati dei veri e propri punti di riferimento nei rispettivi reparti. Il primo nome è quello di Lookman, il quale è il capocannoniere della squadra fino ad ora, a quota sette reti.

La punta, infatti, ha segnato quasi tutte le sue reti tra le mura amiche del Gewiss Stadium che, a tutti gli effetti, può essere considerata la sua ‘seconda casa’, vista l’eccellente mole di gol messi a segno. Non si può di certo dire lo stesso per Koopmeiners che, al contrario, è un vero e proprio abbonato al gol in trasferta. Il ragazzo, infatti, ha timbrato il cartellino solo e soltanto quando è stato lontano da Bergamo. Una tendenza davvero curiosa che in pochissimi si sarebbero mai aspettati, anche in virtù del fatto che, fino all’anno scorso, il ragazzo aveva segnato praticamente solo e soltanto in casa.

Atalanta, Koopmeiners e Lookman agli antipodi: ecco perchè

Una strana storia quella che accomuna, in un certo qual modo, questi due giocatori che, insieme, stanno facendo vivere all’Atalanta una stagione davvero importante alla quale, però, manca soltanto un approdo, quantomeno temporaneo, in zona Europa League in classifica.

Il giro di boa della Serie A permetterà a tutti questi giocatori di preparare al meglio lo sprint finale.