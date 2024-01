Da Perez a Kone, tutti i nomi nuovi (o presunti) del mercato del Napoli

Il Napoli cerca un centrale e due centrocampisti. Tanti i nomi accostati agli azzurri: con Perez che passa in pole in difesa

Lazar Samardzic resta il perno del mercato del Napoli. La trattativa prosegue tra il patron De Laurentiis, l’Udinese e l’ingombrante papà del calciatore.

Poi, ci sono tutte le altre piste: perché, ormai, sfumato Dragusin si vedono spuntare e tornare ad eclissarsi nomi come meravigliosi fiumi carsici. Restando in zona di fiumi carsici, conviene partire da Nehuén Pérez. Il centrale dell’Udinese non è la prima scelta, ma potrebbe esser il giocatore che serve per caratteristiche fisiche e di velocità, in particolare.

10-12 milioni, un unico pacchetto con Samardzic per arrivare attorno ai 30 milioni ed affidarsi all’amico Pozzo nel momento più complesso. Questa potrebbe esser la strada intrapresa da Aurelio De Laurentiis. L’apertura dell’agente di Perez nelle scorse ore è paradigmatica.

Anche perché le alternative nel pacchetto arretrato scarseggiano. Sarr del Chelsea è un nome da tenere dentro, ma senza che il provarci del Napoli possa esser sintomatico di una strada che porti all’arrivo del centrale. Theate, il belga del Rennes (ed ex del Bologna) non verrà ceduto dai francesi.

Così come, per ora, l’Arsenal non ci pensa neppure a cedere Kiwior in prestito o a titolo definitivo: soprattutto, in mancanza di offerte clamorose.

Mercato Napoli, Soumaré e gli altri in mediana

Per quanto riguarda il centrocampo, la situazione oltre Samardzic resta nebulosa. Barak della Fiorentina non dovrebbe trovare riscontri concreti oltre al gradimento per un calciatore forte.

Soumaré del Leicester in prestito al Siviglia vive le ovvie complicazioni di un trasferimento che deve metter assieme non tre parti, ma addirittura quattro.

Per quanto riguarda, invece, Manu Koné del Borussia Monchengladbach: qui siamo di fronte al calciatore che mette d’accordo tutti senza nessun ripensamento. Giovane, forte, duttile, completo. Quello che servirebbe al Napoli in questo momento, senza se e senza ma. La concorrenza, però, è altissima: dall’Atletico Madrid alla Juventus. Aspetto che rende estremamente complessa la trattativa.