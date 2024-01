Arbitro seguito negli spogliatoi, scatta la maxi-squalifica dopo Juve-Salernitana

Ancora strascichi dopo la vittoria della Juventus sulla Salernitana: maxi squalifica dopo l’infuocato finale

Dovrà restare lontano dal terreno di gioco per oltre un mese dopo l’incandescente finale di Salernitana-Juventus, gara decisa dal gol di Vlahovic a tempo quasi scaduto.

Non sono mancate le polemiche a margine della partita tra Salernitana e Juventus, posticipo della 19esima giornata del campionato di Serie A. Polemiche sollevate dai padroni di casa in merito alla direzione arbitrale del signor Marco Guida di Torre Annunziata: il tecnico granata Filippo Inzaghi non si è presentato in sala stampa e l’amministratore delegato Maurizio Milan ha annunciato che il club si farà sentire nelle sedi competenti.

Il club campano caro a Danilo Iervolino non ha gradito la direzione arbitrale di Marco Guida, con diversi episodi nel mirino, dall’espulsione comminata a Maggiore, quella mancata nei confronti del difensore bianconero Federico Gatti e altre decisioni che – secondo i dirigenti granata – avrebbero condizionato l’andamento della partita.

Salernitana, arbitro seguito negli spogliatoi: arriva la maxi-squalifica

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, come si legge nel comunicato relativo alla 19esima giornata del campionato di Serie A, ha sanzionato con una squalifica valida fino all’11 febbraio un tesserato della Salernitana.

Si tratta di Vincenzo Laurino, preparatore atletico agli ordini di mister Filippo Inzaghi, punito perché a fine partita (pur non essendo inserito in distinta), avrebbe avuto “un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara e contestato, rivolgendo una critica irrispettosa, l’operato arbitrale”. Inoltre, successivamente avrebbe seguito l’arbitro nel tunnel che porta agli spogliatoi, cercando ripetutamente il contatto fisico “che non avveniva solo per l’intervento di alcuni dirigenti della propria squadra”.