Addio Milan dopo sei mesi: colpo giallorosso

Un giocatore del Milan potrebbe lasciare i rossoneri dopo soltanto sei mesi dal suo arrivo: ecco quale potrebbe essere la sua destinazione.

Non è stato un inizio di stagione facile per uno dei giovani acquisti estivi del Milan e, per questo motivo, il ragazzo a gennaio potrebbe salutare, almeno temporaneamente, la compagine milanese allenata da Stefano Pioli per provare a cercare continuità e minutaggio più corposi altrove.

Il riferimento è a Luka Romero, attaccante classe 2004 arrivato a giugno dalla Lazio. Sul talento del giocatore nessuno ha mai avuto dubbi o perplessità di alcun tipo, tuttavia all’interno delle rotazioni del Diavolo il ragazzo sembra essere un po’ troppo chiuso dai vari Pulisic e Chukwueze.

Per questo motivo, essendo giovane e con enormi margini di miglioramento, l’interesse da parte dei club nei suoi confronti non manca di certo. Nella finestra invernale, inoltre, potrebbero essere due, secondo quanto riportato da Tuttosport, le potenziali destinazioni del ragazzo argentino nel giro della nazionale Under 20 del suo paese. La prima porterebbe in Serie A, mentre la seconda lo farebbe scendere in cadetteria, dove ad attenderlo ci potrebbe essere una vera e propria leggenda del calcio.

Calciomercato Milan, Romero piace a Lecce e Como

Luka Romero, secondo quanto riportato dal giornale, piace al Lecce, con i salentini che avrebbero individuato l’attaccante come un vero e proprio pezzo pregiato di metà stagione in qualità di regalo per D’Aversa. C’è, tuttavia, un problema da risolvere non di poco conto: i giallorossi, infatti, sarebbero disposti a portarlo in Puglia solo e soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’alternativa, invece, porterebbe il ragazzo alla corte di Fabregas tra le fila del Como, in Serie B, dove l’ex fenomeno del Barcellona sarebbe stato letteralmente stregato dalle sue qualità e, su sua precisa indicazione, lo vorrebbe portare in cadetteria dove sicuramente troverebbe continuità di impiego mettendo in mostra tutte le sue qualità intraviste sia alla Lazio sia al Milan.