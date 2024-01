Var e Decreto Crescita, Galliani ammette: “E’ un problema”

L’amministratore delegato del Monza ha commentato gli ultimi episodi avvenuti nel campionato italiano

Sarà una sfida speciale quella in programma la prossima giornata di campionato per il Monza e per Adriano Galliani. Di fronte alla formazione brianzola, infatti, ci sarà l’Inter dell’amico Beppe Marotta, già sconfitta lo scorso aprile per 0-1 a San Siro.

Un precedente che l’ad del Monza ha ricordato quest’oggi nelle parole raccolte dall’inviato di Calciomercato.it in Assemblea di Lega: “Da monzese spero finisca come l’anno scorso ma è difficile. L’Inter è fortissima, ha un mare di giocatori e affrontiamo la prima della classe. Secondo me è la favorita per vincere il campionato”.

Un aggiornamento, poi, sul grave infortunio rimediato da Di Gregorio nell’ultimo turno contro il Frosinone: “Di Gregorio è a Barcellona, a breve sapremo di più sul suo infortunio. Mercato? Dobbiamo vedere come sta Di Gregorio, incrociamo le dita, ho la speranze che non sia niente di grave. Richiamare subito Cragno? Vediamo”.

Grandi complimenti nei confronti di Valentin Carboni, trequartista in prestito dall’Inter in grande forma: “Per essere del 2005 è incredibile, ha già numeri importanti. Avevamo capito che era straordinario, come l’ha capito anche l’Inter che ce l’ha dato solo in prestito secco. Intanto sta giocando con noi, sta facendo bene e Palladino è bravissimo a far convivere lui e Colpani. Rinnovare prestito? È ancora presto, manca ancora metà campionato”.

Galliani su Var e Decreto Crescita: “Abolizione è un problema”

Sul futuro di Raffaele Palladino, Galliani si è detto realista: “È normale essere ambiziosi, siamo d’accordo di non parlare di contratti fino al termine del campionato. Guardiamo avanti e cerchiamo di conquistare i punti che mancano a mantenere la Serie A”.

Per quanto riguarda la bufera Var dell’ultima giornata, Galliani ci ha scherzato su: “VAR? Non lo conosco… (scherza, ndr). Tutto è migliorabile, è servito molto e sono assolutamente favorevole al VAR. Poi è diverso dall’occhio di falco del tennis e della scherma, qua c’è una persona dietro a giudicare. E anche se ha più elementi dell’arbitro, può sbagliare. Il VAR è un aiuto e ha ridotto di molto gli errori”.

Infine, una battuta sull’abolizione del Decreto Crescita: “E’ certamente un problema, ci sono varie sfaccettature. Ma non parlo dei massimi sistemi. Ibrahimovic? È un amico, ma parlatene con Furlani, io cosa c’entro… Adesso sono solo un tifoso del Milan”.