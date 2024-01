Torino, l’impresa sul Napoli è ancora più dolce: il retroscena che in pochi conoscono

Il Torino ha compiuto l’impresa contro il Napoli: un 3-0 davvero pesante e molto importante per la classifica. Il retroscena.

Il Torino ha fatto una vera e propria impresa contro il Napoli tra le mura amiche, schiantando la formazione di Walter Mazzarri con il punteggio di 3-0. Dopo il vantaggio di Sanabria a soli due minuti dalla fine del primo tempo, nella ripresa sono arrivati i gol di Vlasic e, poco dopo, il tris firmato Buongiorno. Un risultato a dir poco straordinario che da una parte certifica l’ottimo lavoro di Juric con i granata e, dall’altra parte, conferma i problemi dei partenopei che adesso dovranno fare quadrato per cercare di salvare una stagione molto più complicata di quanto ci si sarebbe mai immaginati.

Una vittoria che, però, stando alle statistiche, non può e non deve essere pensata soltanto in ottica dei tre punti in palio. Il Torino, infatti, non vinceva in casa contro gli azzurri da oltre dieci anni. In Serie A, infatti, su 138 partite disputate tra queste due squadre, i granata erano riusciti a vincere soltanto 32 volte, a discapito delle 51 napoletane (e 55 pareggi). Una vittoria che, stando alle statistiche, era avvenuta soltanto il 23% delle volte per coloro che vestono maglia piemontese.

Torino-Napoli 3-0, impresa granata: i precedenti

Un successo così schiacciante, però, quasi nessuno se lo sarebbe mai immaginato: in questo momento, infatti, il Napoli scivola al nono posto e, momentaneamente, fuori dalla zona che porta all’Europa, mentre il Toro è al decimo posto ma a soltanto un punto di distanza dagli avversari.

Una vittoria davvero molto importante per Juric che si conferma una vera e propria bestia nera, insieme a tutto il suo Torino, per le big. Il coraggio dei granata, unita alla compattezza in tutti i reparti, ha fatto ancora una volta la differenza.