Roma-Atalanta non è ancora finita: il gesto di Dybala non visto in tv

La partita tra Roma e Atalanta è stata molto nervosa, Aureliano ha dovuto fare gli straordinari: sfuggita a tutti la ‘vendetta’ di Dybala

Roma-Atalanta è stata senza dubbio una partita molto complicata per chi si è trovato a giocarla sul terreno dell’Olimpico. Per i calciatori, ma anche per il direttore di gara Aureliano che ha dovuto sedare Mourinho e alla fine mostrargli il cartellino rosso. E lo stesso portoghese ha poi scelto il silenzio stampa nel postgara. Poi anche Gasperini nel postpartita ha recriminato per gli episodi a sfavore dell’Atalanta, ma senza effettivamente lamentarsi dell’arbitro.

In campo i calciatori se le sono date di santa ragione, fra trattenute e battibecchi, qualche accenno di rissa e il nervosismo galoppante vista la posta in palio. Anche se alla fine lo stesso Aureliano è riuscito a gestire tutto in qualche modo. Capita però anche che in serate e partite del genere, scontri diretti che possono cambiare una stagione, si ricorra a qualche trucchetto del mestiere. Come Teun Koopmeiners, che sul rigore assegnato ai giallorossi a fine primo tempo ha provato a sabotare il tiro di Paulo Dybala.

Roma-Atalanta, Koopmeiners prova a ‘sabotare’ il rigore di Dybala e l’argentino si ‘vendica’

L’olandese ha infatti spostato il pallone già piazzato dalla Joya e calpestato il dischetto del rigore, passando inosservato alle telecamere. Non allo stesso argentino, che per tutta risposta dopo aver trasformato il penalty dell’1-1 si è ‘vendicato’. E allora cosa ha fatto? Nel tornare verso il centro del campo con il pallone per riprendere velocemente il gioco, Dybala ha tirato il pallone con le mani addosso a Koopmeiners, facendoglielo rimbalzare sulla sua schiena. Con tanto di occhiataccia. Una scena che in pochi hanno notato ed è sfuggita alla maggior parte delle telecamere. Se invece anche Aureliano l’avesse notata, avrebbe dovuto ammonire il numero 21 della Roma per comportamento antisportivo.

Qualcosa di simile si è visto anche Inter-Verona, con Frattesi che ha calpestato il dischetto del rigore poco prima che Thomas Henry piazzasse il pallone. E anche il gesto del centrocampista dell’Inter, così come quello di Koopmeiners ieri sera, avrebbe dovuto essere punito il giallo. L’attaccante, però, ha poi sbagliato il tiro colpendo il palo e fallendo il 2-2 al 100′.