Roma-Atalanta, Gasperini punge: “Noi sfavoriti più della Roma, ma arbitrare così è impossibile”

Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa dopo la discussa partita pareggiata contro la Roma, con il silenzio stampa della Roma e di Mourinho

Partita ad alta tensione all’Olimpico con l’Atalanta che esce con un punto dall’Olimpico al termine di una serata convulsa. I nerazzurri soffrono tantissimo un’ottima Roma, che però si infrange su Carnesecchi e un po’ di sfortuna.

Nel postpartita, a differenza di Mourinho che ha scelto il silenzio stampa, il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: “Io e lui siamo nati lo stesso giorno, lui è meno giovane ma non lo dimostra”. Sull’arbitraggio di Aureliano: “Mourinho è spesso espulso, non è colpa mia (ride, ndc). Per me per arbitrare questo tipo di partite bisogna essere bravi, era difficile. Forse avremmo da lamentarci più noi della Roma, ma lui ha arbitrato in un contesto davvero difficile quindi mi rimane difficile lamentarmi di Aureliano. Ci sono stati 14-15 falli, poi l’episodio del rigore e il gol di Scamacca su cui abbiamo tanto da dire. Poi ci saranno stati episodi a favore nostro, ma non so quali perché abbiamo avuto anche ammonizioni difficili da commentare, come Holm e Zappacosta. Arbitrare sereni in certe partite è quasi impossibile, non ci sono le condizioni per farlo”.

Roma-Atalanta, Gasperini:

Gasperini fa poi un bilancio della prima parte di stagione: “Trenta punti sono una bella classifica, considerato anche che siamo andati avanti in Coppa Italia ed Europa League. Di questi 9 vittorie, 3 pareggi ma con qualche sconfitta di troppo negli scontri diretti e nei finali di partita. Con qualche pareggino poteva essere ancora migliore la classifica, ma in generale va bene così. Siamo nel gruppone con tante squadre blasonate, nel ritorno possiamo fare bene forse anche meglio. Siamo una squadra giovane, un portiere giovane, Scalvini che ha 20 anni, diversi attaccanti, gli esterni, ci mancava anche Lookman. Penso che nel girone di ritorno se alziamo il livello di questi giovanissimi possiamo diventare ancora più competitivi“.

Poi ancora sulla partita: “Difficile, altre volte abbiamo perso nel finale invece abbiamo tenuto bene. Avevamo Palomino e Hien che sono entrati, invece di solito dovevamo finire con gli stessi. Recuperando un po’ di organico abbiamo anche più solidità. Dobbiamo uscire con un grande insegnamento, le partite che contano sono anche sporche, con questa intensità. Dobbiamo essere contenti del punto, nonostante qualche episodio un po’ così. Incontravamo una squadra forte, già prima, Dybala e Lukaku alzano anche il livello”. Sull’importanza di Miranchuk: “È in un momento di forma straordinario, non solo mercoledì in coppa. In attacco è stato lucido e propositivo, abbiamo anche Muriel. Abbiamo tanti giocatori da cui tiriamo fuori qualcosa“.