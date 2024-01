Napoli, Mazzarri resta in bilico: indizio sull’esonero

Situazione delicatissima in casa Napoli, azzurri in crisi nera e la posizione di Mazzarri è tutta da valutare: rischio esonero concreto

Altro tracollo per il Napoli, che ha iniziato l’anno come peggio non poteva, con una pesantissima sconfitta in casa del Torino. 0-3 senza appello contro i granata e momento negativo che continua ad allungarsi, con scenari che a questo punto si fanno preoccupanti.

Classifica alla mano, gli azzurri potrebbero ancora credere nella zona Champions, distante cinque lunghezze, ma la squadra partenopea nelle ultime settimane si è smarrita ancor più che durante la gestione Garcia. Le ultime prestazioni hanno mostrato una picchiata in termini di gioco e di risultati che non promette assolutamente nulla di buono. Il clima si sta facendo pesante, come evidenziato dalla contestazione dei tifosi dopo il ko di ieri, e più che mai occorre una inversione di rotta per evitare che la situazione precipiti ulteriormente.

Mentre si attendono buone notizie dal mercato, la squadra si prepara al ritiro in vista del match di sabato con la Salernitana, assolutamente da non fallire. Non sarà facile per Mazzarri provare a rivitalizzare una compagine apparsa mai così depressa. Nel frattempo, ci si interroga, inevitabilmente, sul destino dell’allenatore.

Napoli, esonero Mazzarri: le probabilità crescono

Non hanno avuto seguito le voci di possibili dimissioni del tecnico livornese. La società ha confermato la fiducia a Mazzarri e non si parla di esonero, per il momento, ma non è detto che le cose non possano cambiare, se non ci sarà una rapida reazione.

Secondo i bookmakers, l’esonero potrebbe effettivamente materializzarsi in caso di altri risultati negativi. Il trend, in questa fase, non è certo dalla parte del Napoli e la quota dell’esonero di Mazzarri è crollata. Scendendo fino all’1.45 per quanto concerne Gazzabet e Snai.