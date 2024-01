Inter-Verona non è ancora finita: “Primi grazie al VAR”

Continuano le polemiche post Inter Verona e su un Var che non ha ravvisato il fallo di Bastoni in occasione del due a uno dei nerazzurri

Nell’ultima giornata di campionato non sono mancate le polemiche arbitrali: Salernitana-Juventus, Roma-Fiorentina (dove Mourinho è stato espulso per aver protestato nel finale del match) ma soprattutto Inter-Verona. Il finale di San Siro è stato a dir poco elettrico: prima il gol di Frattesi e poco dopo l’errore, dal dischetto, di Henry che poteva regalare il pareggio alla sua squadra. La rete del due a uno nerazzurra ha creato un vero e proprio caso considerando il fallo di Bastoni su Duda.

Il difensore nerazzurro, disinteressandosi completamente del pallone, ha guardato solamente il giocatore scaligero: nessuno della direzione arbitrale si è accorto dell’intervento con l’azione proseguita fino al gol, decisivo, di Frattesi. Le polemiche nel post partita non sono mancate con Sogliano durissimo nei confronti del var. In generale è stata una giornata complicata per gli arbitri perché anche a Salerno e a Roma abbiamo assistito a degli episodi che hanno portato diverse polemiche.

L’episodio di Inter Verona però è stato il più clamoroso anche perché un passo falso dei nerazzurri avrebbe permesso ai bianconeri di agganciare i ragazzi di Inzaghi in testa alla classifica. Il var e il suo utilizzo continuano a dividere l’opinione pubblica e le polemiche (che dovevano terminare grazie a questo strumento) aumentano ogni settimana.

Il carico da undici è stato messo da Paolo Bargiggia: il giornalista, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ci è andato giù pesante sulla gestione arbitrale di Inter Verona. “Inter ancora in testa perché aiutata da decisioni sbagliate degli arbitri” queste le dichiarazioni su una partita destinata ad essere ricordata a lungo e che fanno riferimento anche ad episodi passati come quello di Genoa Inter quando i rossoblù si sono lamentati per il mancato fischio sulla spinta di Bisseck a Strootman.

“Il fallimento di come è utilizzato il var”: le due parole dopo Inter Verona

Bargiggia ha voluto sottolineare anche come il fallo di Bastoni sia grave perché: “Episodi del genere dimostrano il fallimento di come è utilizzato il VAR” per poi continuare: “Fabbri doveva essere assolutamente chiamato”. Il nuovo anno è iniziato con una partita che rischia di essere ricordata a lungo considerando il testa a testa tra Inter e Juventus per la vittoria dello scudetto.

I nerazzurri, dal match di San Siro, escono con tre punti importantissimi mentre il Verona con tanta rabbia e un rigore sbagliato nel finale. Diverso il discorso per il var che molto probabilmente, continuerà ad essere criticato.