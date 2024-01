Dragusin, conferma su un’altra pretendente: Napoli più lontano

Il difensore del Genoa è uno dei giocatori più ambiti in questa sessione invernale di mercato. Spunta un’altra pretendente

Nell’ultimo turno di campionato, il Genoa ha pareggiato uno a uno in casa del Bologna. Risultato importante da parte di una squadra che conferma il suo ottimo momento di forma: tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro partite per i ragazzi di Gilardino il cui obiettivo è la salvezza. Uno dei principali protagonisti dei rossoblù è, senza ombra di dubbio, Dragusin: il difensore sta dimostrando, partita dopo partita, di essere fondamentale nel sistema di gioco di Gilardino. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nei contrasti e leader indiscusso del Genoa.

Le prestazioni di Dragusin non sono passate inosservate con il difensore che rischia di essere grande protagonista in questa sessione invernale di mercato. Sul classe 2002, per quanto riguarda la Serie A, è forte l’interesse del Napoli: i partenopei non stanno vivendo una stagione semplicissima e il pesante tre a zero in casa del Torino è stata l’ennesima conferma. La società campione d’Italia, in questa sessione estiva di mercato, vuole essere grande protagonista e regalare a Mazzarri una serie di rinforzi in modo da risalire la classifica.

Il profilo di Dragusin piace molto ma il Napoli deve guardarsi dalla concorrenza di due top club europei: il primo è il Tottenham. Gli Spurs, nonostante la dolorosa cessione di Kane, stanno dimostrando di potersela giocare fino alla fine e un giocatore come Dragusin alzerebbe e non poco il livello qualitativo della rosa di Postecoglou. Non solo il club inglese su Dragusin: nelle ultime ore, infatti, è spuntata un’altra concorrente che potrebbe cambiare, nuovamente, le carte in tavola.

Dragusin, non solo Tottenham e Napoli: spunta un’altra pretendente

Stando a quanto riportato da Christian Falk sul noto social X, Dragusin è il nuovo nome nella lista del Bayern Monaco per andare a rinforzare una rosa che vuole essere grande protagonista nella seconda parte di stagione. In campionato l’obiettivo è rimontare il Leverkusen, attualmente in vetta alla classifica mentre in Champions League ci sarà il doppio confronto con Lazio agli ottavi di finale.

I bavaresi, con l’acquisto di Dragusin, si garantirebbero un giocatore di assoluta qualità e inserirebbe in rosa un difensore forte fisicamente e pericoloso sulle palle inattive. Saranno giorni importanti per capire il futuro di un giocatore destinato a dominare i palcoscenici del calcio internazionale. Tottenham, Bayern Monaco e Napoli: tutte vogliono il centrale classe 2002 con i partenopei che, al momento, sembrano avere meno chance rispetto alle altre due pretendenti.

Il Genoa non vorrebbe privarsi di un giocatore fondamentale all’interno della rosa di Gilardino (e determinante nella corsa salvezza della squadra) ma di fronte ad offerte importanti è molto difficile dire di no. I prossimi giorni saranno importantissimi per capire il futuro di Dragusin.