Conte al Milan: c’è la data dell’esonero di Pioli

C’è la tentazione Conte per la panchina del Milan: ecco quando si deciderà il futuro di Pioli alla guida della squadra rossonera

Il Milan ha battuto l’Empoli nel lunch match della 19° giornata del campionato di Serie A.

Stefano Pioli respira dopo gli ultimi successi contro Sassuolo, in Coppa Italia contro il Cagliari e l’Empoli. Anche grazie ai passi falsi di Fiorentina e Bologna, i rossoneri hanno chiuso il girone d’andata al terzo posto. L’obiettivo del pass Champions diventa di capitale importanza per il ‘Diavolo’ e l’allenatore parmense, che per il momento resiste al timone del club rossonero. Il Milan e il patron Cardinale nonostante la stagione finora deludente hanno confermato la fiducia a Pioli, ma la situazione è in continua evoluzione e tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Tentazione Conte per il Milan: in Primavera la verità su Pioli

L’orientamento comunque della dirigenza di Via Aldo Rossi porta a proseguire il lavoro in panchina con il mister emiliano almeno fino al termine della stagione, quando si trarranno tutte le considerazioni del caso sulla guida tecnica.

Diversi i nomi accostati di recente al Milan, tra cui spicca ovviamente il profilo di Antonio Conte che è sempre fermo ai box dopo la separazione dal Tottenham. L’ex Ct della Nazionale ha declinato finora il corteggiamento del Napoli e sarebbe uno dei nomi forti della proprietà del Milan per rilanciarsi in vista della prossima stagione. Conte non è solo una suggestione, anche se una decisione sulla panchina del Milan e il futuro di Pioli verrà presa solo in Primavera. Molto difficile al momento la conferma dell’attuale allenatore rossonero e in caso di divorzio la tentazione più forte del ‘Diavolo’ sarebbe appunto l’opzione Conte, avvisato ieri in tribuna durante Torino-Napoli.