Milan, ultimatum a Pioli: la verità sull’arrivo di Conte

Situazione delicatissima per il Milan, spunta l’ultimatum a Pioli: sullo sfondo l’ombra di Conte, il punto sulla panchina rossonera

I dubbi sulla conduzione tecnica del Milan negli ultimi tempi sono stati un fattore sempre presente, ma sono esplosi in maniera definitiva dopo il pareggio dei rossoneri con la Salernitana. Adesso, la posizione di Stefano Pioli in panchina è davvero scomoda.

La dirigenza riflette da tempo, l’esonero può diventare adesso uno scenario concreto. E le prossime gare, a cavallo di Capodanno, potrebbero determinare il futuro di Pioli. In pochi giorni, con Sassuolo ed Empoli in campionato e con il Cagliari in Coppa Italia, gare importanti da non fallire. In caso di altri risultati negativi, ribaltoni non sarebbero affatto da escludere. Con un nome che domina l’agenda e i pensieri del club.

Milan, il futuro è Conte: ma non subito

Quel nome risponde a quello di Antonio Conte, con il quale ci sarebbero già contatti in corso. Il Milan sarebbe disposto a un pesante sacrificio in termini di ingaggio, per assicurarsi l’ex CT.

La difficoltà, come sempre quando si tratta di Conte, sarebbe quella di convincerlo a subentrare a stagione in corso. Del resto, l’ex tecnico di Juventus e Inter ha già rifiutato per lo stesso motivo la panchina del Napoli, ad ottobre. Potrebbe giocare un ruolo importante Zlatan Ibrahimovic, nello spendersi per fargli accettare la proposta. Ma nel caso del Milan, ad aggravare la situazione anche un quadro degli infortunati sinceramente preoccupante, che rende complicato ottenere il sì da qualsiasi allenatore su piazza. E la soluzione più praticabile, quella di Abate traghettatore, non convincerebbe in realtà la dirigenza. Per vedere Conte, o qualcun altro, sulla panchina del Diavolo, occorrerà molto probabilmente attendere la fine della stagione, al netto di eventuali rovesci clamorosi.