Thiago Motta e tre giocatori: la rivoluzione Milan travolge il Bologna

Per il dopo Pioli resiste la grande suggestione Conte, ma è il tecnico italo-brasiliano il nome al momento più concreto. Moncada e soci, non a caso, sono interessati a tre calciatori rossoblù

Il Milan sta già progettando la prossima stagione e quelli che saranno gli investimenti necessari per dar vita a una mezza rivoluzione. Conte resta la grande suggestione per la panchina, mentre la pista più concreta è quella che conduce a Thiago Motta. Non a caso Moncada è stato al ‘Dall’Ara’ venerdì scorso, in occasione di Bologna-Genoa, non a caso nel mirino dei rossoneri ci sarebbero ben tre giocatori rossoblù.

Non solo Zirkzee, che piace anche a Juventus e Inter ma soprattutto in Premier, i rossoneri avrebbero messo nel mirino altri due calciatori della squadra rivelazione della Serie A di quest’anno.

‘Tuttosport’ di stamane fa i nomi di Calafiori, cresciuto nella Roma ma esploso proprio in Emilia, e dello scozzese Ferguson pilastro della formazione rossoblù.

Milan, sfida alla Juve per Ferguson

Calafiori è già stato un obiettivo concreto del Milan nello scorso calciomercato estivo, mentre il nome di Ferguson sarebbe entrato da poco nei radar del club di Cardinale.

Calciatore di quantità e qualità nonché con prospettiva di crescita importanti, il ventiquattrenne è seguito anche dalla Juventus. La sua valutazione supera ormai i 20 milioni di euro.