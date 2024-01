Terracciano al Milan: domani le visite mediche

Terracciano domani sarà un giocatore del Milan. Il calciatore si sottoporrà alle visite mediche prima di mettere nero su bianco

La fumata bianca era arrivata due giorni fa: Filippo Terracciano sarà un nuovo giocatore del Milan. Accordo totale con il Verona, che dalla cessione del giovane italiano incasserà una cifra vicina ai 5,5 milioni di euro, bonus compresi. I gialloblu hanno inoltre ottenuto la possibilità di incassare anche il 10% di una futura rivendita del classe 2003.

Terracciano potrebbe essere convocato già per la partita dei Quarti di finale di Coppa Italia, del Milan contro l’Atalanta. Domani, infatti, come ha potuto appurare Calciomercato.it, il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di rito: appuntamento in mattinata alla clinica La Madonnina, poi idoneità sportiva, prima di firmare il contratto di cinque anni a Casa Milan e mettersi a disposizione di Stefano Pioli.

Milan, ecco Terracciano: un nuovo jolly per Pioli

Sarà certamente interessante capire come il tecnico italiano deciderà di utilizzare l’ormai ex Verona.

Terracciano, infatti, può ricoprire più ruoli: con la maglia gialloblu ha praticamente giocato ovunque, come terzino, sia destro che sinistro, come centrale, ma anche da mezzala. Un giovane jolly che Pioli sarà chiamato a plasmare e che tornerà subito utile viste le tante assenze in difesa a e centrocampo.