Non convocato in extremis: attaccante a un passo dalla cessione

Escluso dalla lista dei convocati per la prossima trasferta, l’attaccante è ormai a un passo dalla cessione: irrevocabile la decisione della società.

Sembra ormai essere deciso il futuro di Mohamed-Ali Cho, attaccante franco-inglese di proprietà della Real Sociedad e ora in odore di cessione. Legato ai Txuri-urdin da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, in questa stagione finora ha racimolato sedici gettoni di presenza per un totale di appena 459 in campo, senza mai trovare la via del gol.

Numeri deludenti quelli dell’attaccante ex Angers, costato undici milioni di euro nell’estate del 2022 e finora grande delusione della squadra allenata da Imanol Alguacil che questa sera sarà di scena sul campo del Malaga nella sfida valevole per il terzo turno di Coppa del Re. In extremis, il tecnico e la società hanno deciso di escludere il giocatore dalla trasferta, non per motivi di natura tecnica o disciplinare, ma di mercato.

Calciomercato, Ali Cho lascia la Real Sociedad

Il club spagnolo, infatti, sarebbe in trattativa avanzata per la cessione dell’attaccante classe 2004, autentica delusione di questa stagione dopo i due gol realizzati lo scorso anno dopo il suo arrivo a San Sebastián.

Nelle prossime ore, dunque, il club di patron di Jokin Aperribay potrebbe annunciare la cessione di Mohamed-Ali Cho. Una cessione che – presumibilmente – avverrà a titolo temporaneo. Un tentativo per dare più spazio all’attaccane costato undici milioni di euro meno di due anni fa e legato al club da altri tre anni e mezzo di contratto.