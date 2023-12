Pesante infortunio e intervento chirurgico, salta Inter-Real Sociedad

Tegola per la formazione spagnola prossima avversaria dei nerazzurri nell’ultimo incontro di Champions League, Brais Mendez non prenderà parte alla sfida per infortunio all’avambraccio

Chiusa la parentesi della quindicesima giornata del campionato di Serie A con una schiacciante vittoria ai danni dell’Udinese, l’Inter affina e tempra la propria condizione in vista dell’imminente incontro conclusivo della fase a gironi di Champions League contro la corazzata Real Sociedad di Imanol Alguacil.

La formazione spagnola è temuta non soltanto in Spagna, ove ha raccolto un inizio di stagione piuttosto positivo ma soprattutto nella massima competizione europea per club ove è fra le migliori sorprese in assoluto. Non un caso che sia arrivata a giocarsi la prima posizione del gruppo proprio contro l’Inter, reduce da una grande cavalcata nella passata annata.

In vista del match, tuttavia, Alguacil dovrà fare a meno di una delle sue pedine più rappresentative e incisive di questo avvio nella delicata trasferta su suolo meneghino. Il prezioso centrocampista Brais Mendez – autore di 5 reti e 4 assist finora – ha infatti rimediato un pesantissimo infortunio nel corso dell’ultimo incontro giocato e vinto dalla Real Sociedad contro il Villarreal.

Frattura all’avambraccio, Brais Mendez salta l’ultimo match di Champions contro l’Inter

Stando alle ultime informazioni mediche diramate dalla società basca a mezzo di un comunicato ufficiale, il calciatore ha subito una frattura afisaria dell’ulna (avambraccio). Sarà dunque sottoposto ad intervento chirurgico proprio martedì, il giorno della messa in campo contro l’Inter, in quel di Barcellona.