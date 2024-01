Futuro Lautaro, l’agente spaventa l’Inter: “Ci sono divergenze”

Inter al lavoro per il rinnovo di Lautaro Martinez, parla l’agente del giocatore argentino: “Ci sono divergenze”

Un inizio di stagione strepitoso per quanto riguarda i numeri. Primo posto nella classifica cannonieri con 16 reti segnate, quasi il doppio rispetto a Berardi e Giroud, che occupano il secondo posto.

Numeri da record quelli di Lautaro Martinez, vero trascinatore dell’Inter, decisivo contro il Verona al suo rientro in campo dopo un paio di match saltati per infortunio. L’argentino, che può puntare al record di reti segnate in una sola stagione del connazionale Gonzalo Higuain, sembra sempre più elemento imprescindibile di questa Inter, che al giro di boa ha tra l’altro concluso il girone d’andata con 48 punti e ha conquistato il titolo di campione d’inverno.

Rinnovo Lautaro, parla l’agente: “Ci sono divergenze, ma c’è dialogo”

Leader, capitano, elemento indispensabile per Simone Inzaghi. Sembra difficile, se non impossibile, pensare ad un Inter che possa fare a meno di Lautaro Martinez.

E nel frattempo si parla di rinnovo. A riguardo l’agente del giocatore, Alejandro Camano, ne ha parlato al giornalista argentino Cesar Luis Merlo: “Ci sono ancora divergenze nella trattativa con l’Inter. Il contratto non è ancora stato concordato, ma c’è dialogo”. Parole che da un lato spaventano i tifosi, visto il discorso delle divergenze, dall’altro lato fanno ben sperare.

Il contratto di Lautaro terminerà nel giugno 2026 e la richiesta di Camano, oltre ad un prolungamento contrattuale è anche di un adeguamento dell’ingaggio. I dialoghi dunque proseguono. Volontà dell’Inter è quella di trattenere il prorpio capitano. E anche l’attaccante argentino, desideroso di restare a Milano, ha lanciato un chiaro segnale. Lo stesso giocatore ha sottolineato recentemente come la trattativa per il rinnovo sia in corso e si è detto fiducioso che l’affare possa concludersi a breve.